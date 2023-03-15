Алтайские выпускники тренируются сдавать ЕГЭ с использованием новых технологий

20 марта начнутся первые экзамены Фото: Олег УКЛАДОВ

10 марта в Алтайском крае прошла тренировка по подготовке проведения государственной итоговой аттестации. В числе первых ЕГЭ сдавали порядка 2000 учеников.

Подобные тренировки проводятся каждый год, и 2023 не стал исключением. В этот раз выпускники тренировались использовать новые технологии: материалы экзамена поступают по интернету, и сканируют их непосредственно в аудиториях. Раньше материалы разносили на дисках по аудиториям.

- Этот экзамен мы называем тренировкой для всех, поскольку не только дети пробуют свои силы, но и пункты проведения экзамена проходят определенную проверку, – рассказала руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур Минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина.

Вторая такая разминка пройдет 17 мая. В ней примут участие ещё большее количество выпускников, ведь сдавать будут русский язык.

Для сдачи итоговых экзаменов в 2023 году зарегистрировано 10799 человек. Самым популярным предметом у учеников стало обществознание. Стартуют экзамены уже 20 марта – это досрочный период, основной начнется 26 мая, а окончится 22 июня. Дополнительные дни для тех, кто не сдал итоговую аттестацию и не получил аттестат: 6 сентября будут сдавать русский язык и 12 сентября - математику.

Минимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ необходимое для поступления в вузы в 2023 году:

- Обществознание – 45 баллов

- Информатика и ИКТ – 44 балла

- Русский язык, литература и география – 40 баллов

- Математика, физика, биология и химия – 39 баллов

- История – 35 баллов

- Иностранный язык – 30 баллов.

Также в Алтайском крае на конец марта запланирована Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». В рамках этой акции родители познакомятся с правилами, заданиями ЕГЭ и процедурой сдачи экзаменов. Акция нацелена на то, чтобы родители могли объяснить детям все тонкости проведения аттестации и помочь настроиться им перед экзаменом.

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