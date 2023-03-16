Сибиряк отсудил за ложное обвинение в насилии почти 1 млн рублей

Суд оправдал мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Славгорода обвинили в насилии над несовершеннолетним, но доказать ничего не смогли. Оправданный мужчина добился реабилитации и отсудил внушительную компенсацию.

Все началось с того, что сибиряка обвинили в совершении особо тяжкого преступления – сексуальном насилии над лицом, не достигшем 14-летнего возраста. Согласно уголовному кодексу, ему грозило до 20 лет лишения свободы и ряд других ограничений, не говоря уже о том, вся его жизнь пошла бы под откос.

На время расследования обвиняемого поместили под стражу, где он находился полтора года. Но как оказалось, на суде не смогли доказать его вину и приговором от 1 июня 2022 года мужчина был оправдан, так как в его действиях не нашли состава преступления. Прямо в зале суда его отпустили на свободу и признали за ним право на реабилитацию. И он сполна воспользовался этой возможностью.

– Он обратился с иском к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, отразив, что органами предварительного расследования он был обвинен в совершении особо тяжкого преступления, которого не совершал. В связи с этим он испытывал нравственные страдания, - подчеркивают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В своем иске он также указал, что все это время невыносимо страдал от несправедливости, испытывал чувство унижения и стыда перед родными и близкими за ситуацию, в которой, по сути, был не виноват.

В марте состоялось слушание, на котором доводы истца посчитали вполне обоснованными, но все же требования удовлетворили частично. Минфин должен будет выплатить в качестве компенсации морального вреда 950 тысяч рублей. Реабилитированный еще может оспорить решение в свою пользу, так как оно не вступило в законную силу.

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