«Зачем вы к нам приехали? Мы же – колхозники!»: земские педагоги рассказали, стоит ли работать на селе

Наталья (слева) и Лилия не жалеют, что поехали работать в село Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

С 2020 года в России действует программа «Земский учитель». Педагоги, прошедшие конкурсный отбор, отправляются работать в сельскую местность на пять лет и за это получают миллион, который можно потратить по своему усмотрению.

Стрельникова Наталья и Гриднева Лилия – алтайские учителя, которые вместо барнаульских школ предпочли работать в сельских. Наталья трудится учителем русского языка и литературы в Чистюньской школе Топчихинского района, а Лилия преподает немецкий в Бурановской школе Калманского района. О современных детях, сложностях работы на селе и о том, стоит ли уезжать работать в деревню они поделились с корреспондентом «Комсомолки».

- Расскажите, как вы решили стать земскими учителями?

Наталья: Мне захотелось чего-то совершенно нового и интересного. Можно сказать, что я последовала за своей звездой. В деревне есть особые условия для развития, там очень интересные дети, теплый коллектив. Я и сама из сельской местности, из Косихинского района и когда передо мной встал выбор: вернуться в деревню или остаться в городе, выбрала деревню. И все же это был выход из зоны комфорта, так как Топчихинский район был совершенно незнакомым для меня.

Лилия: Четыре года назад назрел вопрос о смене деятельности. Я окончила Алтайский государственный университет, факультет международных отношений, всегда любила иностранные языки, но потом у меня была большая пауза. Работала в совершенной другой сфере - в городской администрации в комитете по финансам. Это бесконечные бумажки, цифры. Когда дети были маленькими, работала в детском саду, но однажды всерьез задумалась о том, чем я в действительности хочу заниматься. И, как советуют психологи, села, расслабилась и вспомнила свое детство. Вспомнила, как расставляла стульчики, как рассаживала мягкие игрушки и проводила уроки, заполняла журнал и поняла, что вот оно - мое призвание. Прошла переподготовку и устроилась работать в барнаульскую школу. Проработав три года, узнала о конкурсе «Земский учитель». Я активный человек и решила, что хочу попробовать что-то новое.

- Земских учителей называют «миллионниками». Скажите, если бы не было этих денег, поехали бы работать на село?

Наталья: Если бы была такая необходимость, то поехала бы. Мы с мужем уже размышляли о том, что нужно что-то менять, так как не было развития. И эта программа нас подтолкнула к переменам. Мы не сразу решились, обсуждали долго, выписывали на листочке все плюсы и минусы и, в итоге, решили, что едем. Муж сейчас работает агрономом в филиале московского агрохолдинга, так что все сложилось удачно.

Лилия: Я не стала переезжать из Барнаула, а на миллион приобрела машину. Теперь езжу на ней работать в школу в Калманский район. И мне нравится! Раннее утро, трасса свободная.

- Наверняка же были какие-то сложности, когда приехали работать? Притирки какие-то в коллективе, дети другие, школа другая...

Наталья: Страшно было, что не примут. В родном селе тебя любят и знают, а тут было страшно. Но поддержка коллектива казалась грандиозной. У нас директор как мама, соседи с детьми помогают, мы все как одна большая семья. Конечно много обязанностей, бумажной работы, требования большие, но это первое время так было, на второй и третий год стало намного легче с этим справляться.

Лилия: Ко мне в первый месяц работы подошел один мальчик и спросил: «Почему вы к нам из города приехали? Мы же колхозники». Меня это очень ранило, ведь на самом деле детки везде одинаковые, будь то город или деревня. В селе Бураново хорошие ребята. Добродушные, открытые, радостные. Может и был момент, когда я была новой в коллективе и было сложно, но потом приняли как свою. Коллектив и руководство - замечательные.

- Про нынешнее поколение говорят, что они недалекие, сидят в телефоне и им ничего не интересно. Вы тоже так считаете?

Наталья: Нет, я не согласна, что поколение недалекое. У меня есть дети, которые очень любят читать. Они приходят на уроки с огромной радостью, особенно старшие классы. Они, знаете, любят поспорить о Толстом, о Достоевском и такие вопросы задают, на которые ещё надо найти ответы. Ну, и они просто другие. Возможно, сейчас они не очень соответствуют нашим программам, мы изучаем большие тексты, а они уже привыкли к небольшому объему информации. Может нужно поменять формат экзаменов, подготовки к ЕГЭ. Но вообще всегда есть дети, у которых есть огромное желание и есть те, которые не хотят учиться. Но и у них есть свои таланты - у кого-то это спорт, кто-то любит рисовать.

Лилия: Я оптимист и всегда вижу хорошее. То, что много сидят в гаджетах - это да, но давайте будем честными, от гаджетов есть и польза - нам раньше требовалось больше времени, чтобы найти какую-то информацию, мы ходили в библиотеку, много книг приходилось прочесть. Я, конечно, за чтение, но ведь когда нам нужна какая-то информация, мы и сами обращаемся к гаджетам, поэтому не вижу ничего плохого, чтобы дети пользовались ими. Мне кажется, что нужно использовать другие методы взаимодействия на уроках и деткам будет интересно. Можно в таком случае и гаджеты использовать, это будет во благо.

- В последнее время отношение к учителю меняется, пропадает авторитет, уважение... И виноваты в этом не столько дети, сколько родители. Порой к учителям стали относиться, как к обслуживающему персоналу. Вы это чувствуете? Отслеживаете в своих школах?

Наталья: Да, вы правы, это зависит от родителей. Кажется, наш министр Сергей Сергеевич Кравцов, говорил, что сейчас пришло поколение родителей, которые сложно воспринимают педагога. В советское время учитель был идеалом и образцом, а сейчас есть дети, которые родительскими словами говорят, как нам нужно поступать. Но есть родители, у которых с этим строго - они знают, чего хотят и знают, что должны выполнять их дети. И все же всегда должна быть дистанция, уважение. Если будет пренебрежительное отношение, то ребенок не будет воспринимать знания.

Лилия: У нас недавно было родительское собрание, и там прозвучала фраза, что раньше учитель настолько строгим, что к нему было страшно подойти. Я против того, чтобы дети испытывали страх, боялись что-то спросить, уточнить. Такого быть не должно, но при этом грань между учителем и детьми должна сохраняться. Долже н быть баланс, когда нет страха, но есть уважение.

- А бывало, что дети вас провоцировали?

Лилия: Конечно, когда новый учитель приходит, то дети часто провоцируют. В моем случае было так – вот, мол, городская к нам приехала… но это быстро прошло. К счастью, ребята у меня добродушные и гадких моментов не было.

Наталья: Нет, такого не было. Был момент, связанный с программой «Земский учитель». Тут есть денежная составляющая, а люди разные, могли по-разному отнестись. Но все увидели, что мы стараемся, что все это трудом достается, и дети видят, как мы к ним относимся. Сейчас мои ребята, мой класс, даже защищают меня от других учеников, от их нападок.

- Школьники сейчас живут мемами, а вы, как педагоги, используете мемы на уроках, говорите с ними на одном языке, поддерживаете их волну? Знаете словечки современные?

Наталья: Обязательно. Мне кажется, что современная молодежь именно этого и требует, чтобы учитель с ними был на одной волне. У нас есть свои школьные шутки, которые знает только наша школа. Снимаем видео, оформляем картинки, распечатываем их. На воспитательных мероприятиях бывает очень весело. Главное, мы все используем во благо.

Лилия: У нас все также. Работая со старшеклассниками не избежать современного веяния. И конечно, мы все это задействуем. И в воспитательных мероприятиях, и в развлекательных. То, что близко современной молодежи мы используем, и мы только за такой подход.

- А как справляетесь с хулиганами, с двоечниками?

Наталья: Прежде всего, беседами один на один. Если это не помогает, то привлекаю родителей, потому что это и их ответственность тоже. Главное - не ругать, потому что бывает такое, что ученик случайно сказал что-то грубое, не подумал. Сначала всегда пробуем мирные способы.

Лилия: Я заметила, что дети на селе безобидные, более добродушнее, это точно. Когда есть с чем сравнить, то видно, что они не испорчены большим городом.

- Родители сегодня пристально следят за социальными сетями учителей. Все помнят скандал, когда учительница выставила фото в купальнике. Ведете ли вы социальные сети и были ли случаи замечаний со стороны директора, родителей или детей? И насколько тщательно следите за контентом?

Лилия: Да, отслеживать приходиться. Но я в жизни активна, а в социальных сетях нет. Я есть ВКонтакте, страница открыта и там та информация, которой готова поделиться со всеми, а личное - это мое.

Наталья: У меня точно так же. Я придерживаюсь той позиции, что если мы выбираем профессию учителя, то должны соответствовать. Все-таки есть кодекс этики, нравственный облик. Я не могу на уроке говорить одно, а дети будут видеть другое. Этой двойственности быть не должно.

- Вы учите детей, но наверняка и сами у них чему-то учитесь…

Наталья: У нас в педагогической академии был главный латинский девиз «Обучая, мы учимся сами». Однажды папа мне сказал: «Ты училась в школе, училась в вузе, и так и будешь всю жизнь учиться, но теперь уже у детей». И это действительно так. Каждый день разная ситуация, где-то надо экспромтом найти ответ на их вопрос, а вопросы такие бывают, что не сразу сообразишь. Приходиться больше читать, искать информацию. Сейчас еще поменялась программа, читаю новые произведения. Ученики очень мотивируют.

Лилия: Я обожаю современных деток. Их креативность. Иногда обсуждаем какое-то мероприятие, и от них столько предложений поступает, что я за ними не успеваю. Я ими восхищаюсь.

ВАЖНО!

Прием документов на конкурсный отбор педагогов по программе «Земский учитель» продлится 15 апреля. В этом году планируется, что число получателей выплаты составит 56 человек. Самые востребованные вакансии - учитель математики, русского и иностранного языков.

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