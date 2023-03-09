В Алтайском крае паводковая ситуация стабильная

Талая вода может нанести сильный урон инфраструктуре: затопить подвалы, погреба, гаражи и дома Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Главного управления МЧС России оценили текущую паводковую ситуацию. На данный момент ее называют стабильной.

- Уровни воды в реках края ниже критических. Тем не менее, в минувшие сутки зафиксированы случаи перелива талых вод через автомобильные дороги регионального и местного значения в ряде районов. Проезд был обеспечен силами дорожных служб, скопления транспорта не допущено, - говорят в региональном главке МЧС.

В ведомстве считают, что минимизировать последствия паводка можно только благодаря общей работе - специалистов и самих граждан. Жители частного сектора должны следить за ситуацией на приусадебных участках, а также у домов, гаражей и т.д.

Дело в том, что когда наступит период активного снеготаяния, талая вода может нанести сильный урон инфраструктуре: затопить подвалы, погреба, гаражи и дома. Чтобы минимизировать последствия, необходимо заблаговременно вывести снег, а также вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба. Тогда вода сможет беспрепятственно уходить. Это позволит снизить возможный ущерб.

- К сожалению, многие владельцы частных домов не принимают действенных мер пока ситуация не станет критической. В результате - огромные лужи, грязь, сырость в доме и вокруг, - говорят в МЧС.

В остальном жителям территорий, подверженных подтоплению, следует уже сейчас подготовиться к возможным катаклизмам. В первую очередь, следует собрать «тревожный чемоданчик» и следить за сообщениями о текущей паводковой ситуации в СМИ и через администрацию. Если угроза реальная, то ценные вещи и мебель следует либо перенести на верхние этажи жилых домов, либо на чердак, либо поднять как можно выше. Окна и двери следует плотно закрыть или даже заколотить досками. Домашних животных выпустить из помещений, а собак на время отвязать.

- Из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды, подготовьтесь к эвакуации, - добавляют спасатели

Текущая паводковая ситуация находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Муниципалитеты находятся на постоянной связи. Администрации сел и районов мониторят обстановку.

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