У жителя Алтайского края таможенники изъяли шкуру краснокнижного снежного барса

Экспертиза подтвердила, что шкура принадлежит снежному барсу. Фото: пресс-служба Алтайском таможни

У жителя Алтайского края таможенники изъяли шкуру снежного барса. Об этом сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Снежный барс входит в перечень особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России. Это единственный современный представитель семейства кошачьих, проживающий исключительно в холодном климате. На черном рынке стоимость шкуры этого животного огромна.

Изъятую шкуру сотрудники таможни отправили на экспертизу, которая подтвердила, что она действительно принадлежит снежному барсу.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе Алтайской таможни.

Незаконная добыча, приобретение и продажа краснокнижных животных преследуется Уголовным кодексом РФ. По ч.1 ст.258.1 УК РФ за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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