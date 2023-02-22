«Опускают глаза и плачут». О чем женщины разговаривают с психологом перед абортом

За 2022 год в женскую консультацию при ККБСМП №2 в Барнауле обратились 66 женщин, желающих сделать аборт Фото: Вера Березовская

По закону перед медицинским абортом женщины обязаны проходить кабинет психолога. Не имеет значения, будет ли это районная женская консультация или платная клиника. Как происходит эта процедура, о чем специалист беседует с беременными – в материале «КП–Барнаул».

Риски абортов

– Аборты – проблема нашей профессии,– говорит заведующая женской консультацией при ККБСМП №2 в Барнауле, акушер-гинеколог Ирина Пьянкова. – Вся медицинская братия работает над тем, чтобы сохранить здоровье человеку, восстановить что-то потерянное. А здесь у нас складывается противоположная ситуация. Аборты влияют на все сферы здоровья: на эндокринную, репродуктивную, иммунную систему. А прежде всего, это большая психологическая травма для самой женщины.

Если женщина обращается с запросом прервать беременность, «с порога» акушер-гинеколог делать этого не будет. Врач осмотрит ее и направит к психологу, также пациентке дадут время, чтобы подумать, взвесить все «за» и «против».

– Психолог пытается выяснить причины состоявшегося отношения к беременности. Только на повторной консультации акушера-гинеколога будет принято окончательное решение, сохранять беременность или нет, - поясняет Ирина Пьянкова.

«Никто никого не уговаривает»

– Здесь надо понимать, что никто никого не уговаривает оставить ребенка, - говорит перинатальный, клинический психолог Елена Бахарева. – Мы просто расширяем кругозор. Обычно женщины приходят на 6-7 неделе беременности. У многих нет представления, как выглядит сейчас малыш. Как правило, раз уж они приняли такое решение, то они даже думать об этом не хотят. Мы на макетах показываем, что ребенок на этом этапе похож на головастика, у него сформированы ручки и ножки, есть ямочки под глазки. Это уже маленький человечек. Рисуем образ ребенка в голове. Обсуждаем, что будет, если малыш родится, какой будет жизнь. Проговариваем, какие есть трудности, есть ли поддержка, кто готов помогать женщине, какой у нее уровень финансовой устойчивости. Ищем позитивные моменты в рождении ребенка и ресурсы. Интересуюсь, что по этому поводу думает муж, родственники, потому что может быть такое, что кто-то женщину отправляет на аборт насильно на эту процедуру.

Психолог признается, что зачастую эти встречи проходят очень эмоционально. Ведь женщина уже пришла к врачу выстраданным решением и беседы об этом совсем неприятны.

–Практически все чувствуют неловкость, опускают глаза и начинают плакать. Кто-то сразу с порога начинает плакать, кто-то в течение беседы, когда осознают всю серьезность процедуры, – отмечает Елена Бахарева.

Однако даже после беседы с психологом чаще женщины не меняют первоначального решения об аборте. Но некоторые все же оставляют ребенка. За 2022 год в женскую консультацию при ККБСМП №2 в Барнауле обратились 66 женщин, желающих сделать аборт. Из них 12 сохранили беременность после консультации психолога.

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