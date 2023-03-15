В Барнауле будут судить курьеров из Казани, которые забирали деньги у пенсионеров

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

На скамье подсудимых в Алтайском крае оказались двое жителей Казани, которых обвиняют в мошенничестве. Молодые люди подрабатывали курьерами, забирая деньги у обманутых пенсионеров, сообщает региональное управление МВД.

Как выяснили полицейские, жители Казани нашли работу через один из мессенджеров. Вскоре они получили задание от анонимного куратора и прилетели в Барнаул на заработки. Молодые люди сняли квартиры и начали забирать деньги у обманутых пожилых жителей Алтайского края.

Сначала неизвестные звонили барнаульским пенсионерам, действуя по популярной схеме мошенничества – говорили, что родственники пожилых людей попали в ДТП, в результате чего пострадали другие люди. Чтобы мирно решить вопрос, нужно было как можно скорее передать деньги.

– Взволнованные и испуганные пенсионеры соглашались на все условия злоумышленников, которые могли представляться родственниками, их знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами, и передавали прибывшим курьерам наряду с денежными средствами постельные принадлежности и посуду, – отметили в МВД.

Курьеров задержали почти сразу после того, как они получили деньги одной из жертв и шли перечислить их на счет куратора. При этом сами получали процент от этой суммы.

Кроме того, следователи установили причастность молодых людей к семи аналогичным преступлениям в марте прошлого года. Общая сумма ущерба составила почти миллион рублей.

Уголовное дело направили в суд, молодые люди уже находятся под стражей.

Ранее мы рассказывали о другой мошеннической схеме, которую раскрыли алтайские правоохранители. Аферисты более 100 жителей региона, обещая помочь с получением займов в банках. Мошенники брали деньги за свои услуги, а люди так и не получали кредиты и в итоге обратились в полицию.

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