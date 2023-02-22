Экзамены пройдут в три этапа Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 10 тысяч человек в 2023 году будут сдать выпускные экзамены в Алтайском крае. О том, как проходит подготовка к государственной итоговой аттестации рассказала заместитель министра образования и науки региона Лариса Терновая.

Судя по заявкам, как и в предыдущие годы у выпускников особой популярностью пользуется обществознание – 47%. Оно и понятно: на многие специальности не поступить без знаний по данному предмету.

– На втором месте по выбору идет информатика и ИКТ (16%), данный предмет уже второй год подряд набирает свою популярность среди участников, - добавляет Лариса Станиславна.

Вообще, значительных изменений в ОГЭ этого года нет. Выпускникам также придется сдать четыре экзамена: обязательные предметы – русский язык и математика и еще два учебных предмета на выбор. Это может быть физика или химия, биология или география, история или информатика. Можно выбрать и иностранный язык: английский, французский, немецкий и испанский. Выбор остается за самим ребенком.

– В 2023 году иностранный язык не является обязательным предметом для сдачи ОГЭ, - подчеркнула замминистра.

А вот некоторые технические нововведения все же будут, но это коснется больше организационных моментов.

– В этом году в пунктах проведения экзаменов будут применены новые технологии приема контрольных измерительных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов, - объясняет Терновая.

Для того чтобы экзамены были «чистыми», а результаты объективными, за ходом испытаний будут следить около двух тысяч общественных наблюдателей. Их соберут из числа родительской общественности, а также привлекут студентов вузов.

Пронести в школу шпаргалки или другие предметы, помогающие сдать экзамены, тоже не получится – на входе установят металлоискатели, а в аудиториях камеры видеонаблюдения.

Экзамены у выпускников 11-х и 9-х классов пройдут в три этапа. Первыми проходить итоговые испытания начнут старшие ребята: с 20 марта у них начнется досрочный этап, а основной – с 26 мая. Пересдать экзамены по основным предметам они смогут только с 6 сентября.

Девятиклассники начнут досрочный этап практически на месяц позже – с 21 апреля. А вот основной стартует одновременно с выпускниками, то есть с 26 мая. Дополнительный – с 4 сентября. Подать заявление на прохождение ГИА-9 школьники могут до 1 марта 2023 года.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, как и прежде, смогут сдать экзамены в особом порядке.

– Для данной категории участников ГИА по их желанию проводится как в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), они имеет право выбора сдачи либо двух обязательных учебных предмета, либо четырех учебных предметов (два обязательных учебных предмета и два учебных предмета по выбору). При этом допускается сочетание форм проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ). ГВЭ по всем учебным предметам по желанию указанных лиц проводится в устной форме, - разъясняет Лариса Терновая.

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