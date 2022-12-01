«Отряд вязального назначения». Барнаульские волонтеры проводят мастер-классы по вязанию

На мастер-классы по вязанию может прийти любой желающий
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Более двух тысяч шерстяных носков, не считая манишек и шапок под каску, отправили в зону спецоперации алтайские женщины-вязальщицы.
- В нашей группе СпецVяз22, с, которую организовала волонтер Анна Другова, сегодня 285 человек, - рассказывает Лариса Олейникова, одна из активисток.
Вместе с теплыми вещами отправляют подарочки и письма
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Сама Лариса, вяжущая эксклюзивные вещи на заказ, сегодня переключилась и на носки. Причем, еще и развозит пряжу на точки, с которых ее забирают другие вязальщицы. Пряжу закупают вскладчину на личные деньги. Недавно вязальщицам помогло сообщество Добрая воля 22, приобретя женщинам пряжи на месяц.
- У нас есть связь с бойцами, несколько отрядов под нашим кураторством, - рассказывает Лариса, муж которой ушел добровольцем после объявления мобилизации. - Поэтому мы прекрасно понимаем, что теплые носки на передовой нужны в несметных количествах, в берцах ноги мерзнут. При этом стирать там некогда и уже через две недели требуются очередные теплые пары.
Среди вязальщиц есть и домохозяйки, и будущие мамы в декрете, и пенсионерки, и работающие дамы, выделяющие время и для спиц. В отправленных бойцам носках часто приходят душевные сюрпризы: шоколадки, обереги¸ детские письма и т.д.
У вязальщиц появился даже свой шеврон
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
-У нас сегодня наращивается скорость и обороты, мы даже стали проводить мастер-классы по вязанию, сейчас вновь обученные тоже подключились к нам, - рассказывает Олейникова.
Всем, кто хочет научиться вязать носки, манишки, варежки, шапки и поучаствовать в этой акции можно связаться с организаторами в телеграмм-канале в группе СпецVяз 22.
У группы недавно даже шеврон появился - в центре клубок, под ним перекрещенные как шпаги-спицы, обрамленные подписями «вязальные войска» и «отряд вязального назначения».
Сегодня у отряда вязального назначения, по словам волонтеров , есть проблема с помещением.
- Нужна площадка, где проводить мастер- классы, хранить пряжу и готовые изделия, - говорят активисты.
Тем, кто хотел бы как-то помочь вязальщицам в их добром деле , можно связаться с координаторам в группах СпецVяз 22 в ОК и ВК .
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