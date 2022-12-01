«Отряд вязального назначения». Барнаульские волонтеры проводят мастер-классы по вязанию

На мастер-классы по вязанию может прийти любой желающий Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Более двух тысяч шерстяных носков, не считая манишек и шапок под каску, отправили в зону спецоперации алтайские женщины-вязальщицы.

- В нашей группе СпецVяз22, с, которую организовала волонтер Анна Другова, сегодня 285 человек, - рассказывает Лариса Олейникова, одна из активисток.

Вместе с теплыми вещами отправляют подарочки и письма Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сама Лариса, вяжущая эксклюзивные вещи на заказ, сегодня переключилась и на носки. Причем, еще и развозит пряжу на точки, с которых ее забирают другие вязальщицы. Пряжу закупают вскладчину на личные деньги. Недавно вязальщицам помогло сообщество Добрая воля 22, приобретя женщинам пряжи на месяц.

- У нас есть связь с бойцами, несколько отрядов под нашим кураторством, - рассказывает Лариса, муж которой ушел добровольцем после объявления мобилизации. - Поэтому мы прекрасно понимаем, что теплые носки на передовой нужны в несметных количествах, в берцах ноги мерзнут. При этом стирать там некогда и уже через две недели требуются очередные теплые пары.

Среди вязальщиц есть и домохозяйки, и будущие мамы в декрете, и пенсионерки, и работающие дамы, выделяющие время и для спиц. В отправленных бойцам носках часто приходят душевные сюрпризы: шоколадки, обереги¸ детские письма и т.д.

У вязальщиц появился даже свой шеврон Фото: из личного архива героя(ев) публикации

-У нас сегодня наращивается скорость и обороты, мы даже стали проводить мастер-классы по вязанию, сейчас вновь обученные тоже подключились к нам, - рассказывает Олейникова.

Всем, кто хочет научиться вязать носки, манишки, варежки, шапки и поучаствовать в этой акции можно связаться с организаторами в телеграмм-канале в группе СпецVяз 22.

У группы недавно даже шеврон появился - в центре клубок, под ним перекрещенные как шпаги-спицы, обрамленные подписями «вязальные войска» и «отряд вязального назначения».

Сегодня у отряда вязального назначения, по словам волонтеров , есть проблема с помещением.

- Нужна площадка, где проводить мастер- классы, хранить пряжу и готовые изделия, - говорят активисты.

Тем, кто хотел бы как-то помочь вязальщицам в их добром деле , можно связаться с координаторам в группах СпецVяз 22 в ОК и ВК .

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