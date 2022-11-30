Алтай рядом! Как сибиряки помогают восстанавливать Славяносербский район ЛНР

Индивидуальный дом - село Трехизбенка. Фото: Юрий Проскурин

Более 150 строителей с Алтая продолжают восстанавливать объекты инфраструктуры, энергетики, школ, детсадов и жилых домов подшефного Славяносербского района ЛНР.

Летом этого года правительство Алтайского края и администрация Славяносербского района ЛНР подписали соглашение, которое предполагает помощь в восстановлении коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры.

«Земля патронами усыпана»

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, возглавляющий делегацию в ЛНР, вернувшись, рассказывал, что работа предстоит огромная.

- Мы увидели побитые дома, школы, детсады, в селе Крымском вся земля патронами усыпана, - вспоминал руководитель делегации.

Ремонт спортзала гимназии в г. Зимогорье. Фото: Юрий Проскурин

Еще в августе бригада сетевой компании «Алтайкрайэнерго» доставила в подшефный район электрооборудование для восстановления пострадавших объектов энергетики. Специалисты привезли провода, комплектные трансформаторные подстанции и прочие материалы и оперативно стали заменять подстанции и налаживать оборудование.

«Подарили радость и надежду»

- Сегодня строители с Алтая вместе со славяносербскими коллегами восстанавливают в пострадавшем от обстрелов районе ЛНР 19 социально-значимых объектов, 291 индивидуальных жилых и 75 многоквартирных домов. В частности, заменяют окна, вставляют входные двери, ремонтируют кровли, производят косметический ремонт и т.д., – сообщили «КП»-Барнаул» в пресс-службе краевого правительства.

- В нашем детсаду было заменено 60 оконных блоков и 9 входных дверей,- рассказали сотрудники детского сада-яслей «Сказка» в поселке Зимогорье.- Работы были проведены очень качественно и в срок.

Вдохновленные воспитатели и нянечки даже отправили в редакцию «Комсомолки» трогательное письмо:

«Мы выражает огромную благодарность строителям Барнаула за восстановление детского сада. Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что их пример показателен и для других. Оказывая помощь, они подарили нам радость и надежду. Спасибо всем, кто помогает Донбассу!».

Ремонт детсада в поселке Родаково. Фото: Юрий Проскурин

Возрождение спорта

Сегодня строительные работы ведутся практически в каждом посёлке и городе пострадавшего района. В зимогорской гимназии заменили кровлю, выполнили ремонт отмостки и цоколя, вставили окна, продолжается капитальный ремонт спортивного зала.

В подшефный братский район с Алтая также везут стройматериалы, спецтехнику, автобусы другие крайне необходимые грузы. К примеру, в октябре фура с надписью "Детям Луганска" привезла более трех с половиной тонн спортивного груза: теннисные столы, спортивные маты, мячи, мягкие игровые модули для младших классов и оснащение для стадионов и спортзалов.

- Благодаря помощи Алтая у нас не только спортзалы восстанавливаются, но и целые спортивные направления возрождаются, - отметил директор гимназии Эдуард Саркисьян.

Подарок от фермеров

Еще одна свежая новость: предприниматели из Алтайского района отправили в Славяносербский район 19 тонн урожая. С инициативой выступили фермеры из села Россоши. Овёс, гречку, пшено, ячмень упаковали в килограммовые пакеты, добавив свою продукцию – наборы с кашами и хлопьями быстрого приготовления. К этой инициативе готовы присоединиться и другие фермеры, так что груз точно не последний.

Мечтаю учиться в школе

Депутат Барнаульской думы Кристина Юстус, побывавшая в Славяносербском районе поделилась, что ее поразил разговор с одним местным мальчуганом. На вопрос о том, какая у него мечта, он уверено ответил: «Хочу учиться в школе».

Школа села Трехизбенка. Фото: Юрий Проскурин

- Радует, что жизнь идет, и благодаря и нашим землякам школы восстанавливаются, - говорит Кристина.

А еще в ЛНР волонтеры с Алтая помогают в восстановлении памятников.

- И для людей это очень важно, - отмечают многие побывавшие в ЛНР, в том числе и представители правительственной делегации.

- По пути встречалось много военных мемориалов, - вспоминает вице-губернатор Денис Губин. - Среди других интересная скульптура трем казакам: сербу, украинцу и русскому. 22 июня мы почтили память бойцов, погибших под Луганском во время Отечественной войны, возложили цветы к памятнику «Комбат», приятно поразило отношение людей к мемориалам, к истории. А если есть память, то будет и будущее.

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