Ипотека и любовница. На что бы потратили барнаульцы 174 тысячи рублей в месяц

Запросы горожан растут с каждым годом
Фото: Олег УКЛАДОВ
174 тысячи рублей в месяц нужно барнаульцам для счастья. Такие данные приводит сервис SuperJob. Как выяснилось, за полгода цена счастья для жителей краевой столицы увеличилась на 12 тысяч рублей, а за три года на 42 тысячи рублей.
По этому поводу «Комсомолка» тоже решила провести небольшой опрос, спросив у горожан: «На что бы вы стали тратить эти ежемесячные 174 тысячи рублей?» и попросили расписать все статьи расходов. И вот что получилось…
Ипотека - 14 тысяч
Еда - 40 тысяч
Косметические процедуры – 15 тысяч
Косметика и прочие средства для ухода -10 тысяч
Одежда – 10 тысяч
Хороший корм для кошек - 10 тысяч
Бытовая химия на месяц – 5 тысяч
Брату на веселую студенческую жизнь - 10 тысяч
На накопительный счет - 20 тысяч
Остальное – свободные деньги
Половина суммы - просто на жизнь: продукты, кафешки, телефон, проезды, книги, косметика, витамины, одежда)
Квартира - 5-10 тысяч
Путешествия - минимум 20 тысяч
Обучение - 15-20 тысяч
Здоровье тела (СПА, массажи, танцы и пр.) - 10-15 тысяч
Родные люди - 5-7 тысяч
Подарочки, презенты - 3 тысячи
Непредвиденные расходы - 5 -7 тысяч
Еда (включая походы в кафе и рестораны) - 50 тысяч
Просто на себя (развлечения + покупка себе вещей) - 20 тысяч
Ежемесячный вопрос гигиены (покупка всех этих штук) - 5 тысяч
Спортивное питание - 5 тысяч
Коммуналка - 5 тысяч рублей
Маме - 15 тысяч
Остальное, то есть около 50 тысяч рублей, откладывается на какую-либо крупную покупку в будущем или вложение в создание бизнеса. Оставшиеся деньги распределяются по необходимости.
Увеличила бы взносы за ипотеку – до 30 тысяч
Доделала бы ремонт в доме – 40 тысяч
Стала бы больше путешествовать – 30 тысяч
Начала бы делать косметические процедуры – 30 тысяч
Стандартные расходы (еда, лекарства, коммуналка, косметика, бытовая химия и пр.) - 44 тысячи
Питание – 40 тысяч
Оздоровительно- омолаживающие процедуры( косметологи, санатории и т .д) - 20 тысяч
Путешествия - 20 тысяч
Улучшение быта (умные гаджеты для кухни и дома в целом) – 10 тысяч
Обустройство дачного участка – 10 тысяч
Одежда и обувь – 10 тысяч
Содержание жилья -10 тысяч
Содержание собаки - 10 тысяч
Родные и близкие - 20 тысяч
Подарки, день рождения - 10 тысяч
Проезд - 4 тысячи
Прочие нужды, плюс накопительные -10 тысяч
-У меня получилось 201 тысяча - минимум, про счастье речь пока не идет, -ответил Иван, расписав свои необходимые нужды.
Кружки, садик, секции для детей - 18 тысяч
Коммуналка - 8 тысяч
Абонемент в спортзал -1500 рублей
Бензин - 8 тысяч
Обслуживание автомобиля – 3 тысячи
Продукты - 25 тысяч
Алкоголь - 8 тысяч
Развлечения с семьей - 20 тысяч
На любовницу - 10 тысяч
Образование - 5 тысяч
Аптека/врачи - 15 тысяч
На черный день - 10 тысяч
На содержание дома и мелочи - 10 тысяч
Поездки и путешествия - 30 тысяч
Разное - 20 тысяч
Среди ответов на вопрос, на что бы вы потратили «кусок счастья», звучали и такие: на издание собственных книг, на запись песен в студии, на благотворительность, на домработницу, на садовника, на личного водителя и т.д.
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