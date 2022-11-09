Ипотека и любовница. На что бы потратили барнаульцы 174 тысячи рублей в месяц

Запросы горожан растут с каждым годом Фото: Олег УКЛАДОВ

174 тысячи рублей в месяц нужно барнаульцам для счастья. Такие данные приводит сервис SuperJob. Как выяснилось, за полгода цена счастья для жителей краевой столицы увеличилась на 12 тысяч рублей, а за три года на 42 тысячи рублей.

По этому поводу «Комсомолка» тоже решила провести небольшой опрос, спросив у горожан: «На что бы вы стали тратить эти ежемесячные 174 тысячи рублей?» и попросили расписать все статьи расходов. И вот что получилось…

Анна, 25 лет

Ипотека - 14 тысяч

Еда - 40 тысяч

Косметические процедуры – 15 тысяч

Косметика и прочие средства для ухода -10 тысяч

Одежда – 10 тысяч

Хороший корм для кошек - 10 тысяч

Бытовая химия на месяц – 5 тысяч

Брату на веселую студенческую жизнь - 10 тысяч

На накопительный счет - 20 тысяч

Остальное – свободные деньги

Ирина, 45 лет

Половина суммы - просто на жизнь: продукты, кафешки, телефон, проезды, книги, косметика, витамины, одежда)

Квартира - 5-10 тысяч

Путешествия - минимум 20 тысяч

Обучение - 15-20 тысяч

Здоровье тела (СПА, массажи, танцы и пр.) - 10-15 тысяч

Родные люди - 5-7 тысяч

Подарочки, презенты - 3 тысячи

Непредвиденные расходы - 5 -7 тысяч

Артем, 25 лет

Еда (включая походы в кафе и рестораны) - 50 тысяч

Просто на себя (развлечения + покупка себе вещей) - 20 тысяч

Ежемесячный вопрос гигиены (покупка всех этих штук) - 5 тысяч

Спортивное питание - 5 тысяч

Коммуналка - 5 тысяч рублей

Маме - 15 тысяч

Остальное, то есть около 50 тысяч рублей, откладывается на какую-либо крупную покупку в будущем или вложение в создание бизнеса. Оставшиеся деньги распределяются по необходимости.

Татьяна, 40 лет

Увеличила бы взносы за ипотеку – до 30 тысяч

Доделала бы ремонт в доме – 40 тысяч

Стала бы больше путешествовать – 30 тысяч

Начала бы делать косметические процедуры – 30 тысяч

Стандартные расходы (еда, лекарства, коммуналка, косметика, бытовая химия и пр.) - 44 тысячи

Ирина, 58 лет

Питание – 40 тысяч

Оздоровительно- омолаживающие процедуры( косметологи, санатории и т .д) - 20 тысяч

Путешествия - 20 тысяч

Улучшение быта (умные гаджеты для кухни и дома в целом) – 10 тысяч

Обустройство дачного участка – 10 тысяч

Одежда и обувь – 10 тысяч

Содержание жилья -10 тысяч

Содержание собаки - 10 тысяч

Родные и близкие - 20 тысяч

Подарки, день рождения - 10 тысяч

Проезд - 4 тысячи

Прочие нужды, плюс накопительные -10 тысяч

Иван, 36 лет

-У меня получилось 201 тысяча - минимум, про счастье речь пока не идет, -ответил Иван, расписав свои необходимые нужды.

Кружки, садик, секции для детей - 18 тысяч

Коммуналка - 8 тысяч

Абонемент в спортзал -1500 рублей

Бензин - 8 тысяч

Обслуживание автомобиля – 3 тысячи

Продукты - 25 тысяч

Алкоголь - 8 тысяч

Развлечения с семьей - 20 тысяч

На любовницу - 10 тысяч

Образование - 5 тысяч

Аптека/врачи - 15 тысяч

На черный день - 10 тысяч

На содержание дома и мелочи - 10 тысяч

Поездки и путешествия - 30 тысяч

Разное - 20 тысяч

КСТАТИ

Среди ответов на вопрос, на что бы вы потратили «кусок счастья», звучали и такие: на издание собственных книг, на запись песен в студии, на благотворительность, на домработницу, на садовника, на личного водителя и т.д.

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