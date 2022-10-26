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Общество26 октября 2022 9:27

Алтайский эксперт рассказала, какие антисептики могут вызвать отравление

Также медик объяснила, какой стороной нужно надевать маску
Герман Архаров
Также стали известны самые эффективные антисептики

Также стали известны самые эффективные антисептики

Фото: Герман Архаров

Осень – это традиционно сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Простыми и эффективными методами профилактики являются обработка рук антисептиком и использование масок. О том, как правильно их выбирать, и почему некоторые средства бесполезны в борьбе с вирусами во время акции «Журналист меняет профессию» рассказали Ольга Янковская, преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа.

Как выбрать антисептик правильно

В продаже можно найти множество антисептических средств с различными формами дозаторов.

– Если это рабочее место, то лучше выбирать антисептик с дозирующей помпой. Он достаточно объемный, покупка будет экономной. Если же человек находится в дороге, то может использовать аэрозольные антисептики. Они легко помещаются в любую сумочку или карман, – говорит преподаватель.

Эксперт подчеркнула, что самыми эффективными антисептиками являются те, в которых есть этиловый спирт. Его содержание должно быть не менее 60%.

– В рекламе антисептиков на основе водных растворов говорится о том, что они не сушат кожу рук, не появляются микротрещины, а значит средство работает, – рассказывает Ольга Янковская. – В реальности такой антисептик неэффективен в отношении вирусов.

Есть средства с этиловым и пропиловым спиртом, последний впитывается в кровь через поры кожи рук. Возможно токсическое отравление в минидозах, поэтому лучше не стоит выбирать антисептики с ним.

Эксперт подчеркнула, что обработка рук продолжается от 30 секунд до 1 минуты.

Как надевать маску?

Во время пандемии коронавируса все привыкли носить медицинские маски, однако некоторые до сих пор ошибочно сомневаются в их эффективности.

– Наиболее эффективные – трехслойные маски. Ввнутренний слой у них – фильтрующий, который не пропускает микрочастицы слизи. Они изготовлены из специального материала, который позволяет легко дышать, – пояснила Ольга Янковская.

Многие не знают, какой стороной надевать маску к лицу. Одни говорят, что светлой, другие – темной, а на деле это значения не имеет. Важно обратить внимание на резинки, они крепятся с наружной части маски. Это первый ориентир.

– Правило номер два говорит о том, что складки маски, направленные вниз, должны быть снаружи, а направленные вверх – внутри, – подчеркнула Ольга Янковская.

Эксперт отметила, что обычные маски из ткани эффективны от попадания чужих капелек слизи и слюны при чихании и кашле. При этом в них нет фильтрующего слоя, материал не защищает ни от вирусов, ни от бактерий.

Журналисты проходят обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже в рамках акции «Журналист меняет профессию» при поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края.

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