Также стали известны самые эффективные антисептики Фото: Герман Архаров

Осень – это традиционно сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Простыми и эффективными методами профилактики являются обработка рук антисептиком и использование масок. О том, как правильно их выбирать, и почему некоторые средства бесполезны в борьбе с вирусами во время акции «Журналист меняет профессию» рассказали Ольга Янковская, преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа.

Как выбрать антисептик правильно

В продаже можно найти множество антисептических средств с различными формами дозаторов.

– Если это рабочее место, то лучше выбирать антисептик с дозирующей помпой. Он достаточно объемный, покупка будет экономной. Если же человек находится в дороге, то может использовать аэрозольные антисептики. Они легко помещаются в любую сумочку или карман, – говорит преподаватель.

Эксперт подчеркнула, что самыми эффективными антисептиками являются те, в которых есть этиловый спирт. Его содержание должно быть не менее 60%.

– В рекламе антисептиков на основе водных растворов говорится о том, что они не сушат кожу рук, не появляются микротрещины, а значит средство работает, – рассказывает Ольга Янковская. – В реальности такой антисептик неэффективен в отношении вирусов.

Есть средства с этиловым и пропиловым спиртом, последний впитывается в кровь через поры кожи рук. Возможно токсическое отравление в минидозах, поэтому лучше не стоит выбирать антисептики с ним.

Эксперт подчеркнула, что обработка рук продолжается от 30 секунд до 1 минуты.

Как надевать маску?

Во время пандемии коронавируса все привыкли носить медицинские маски, однако некоторые до сих пор ошибочно сомневаются в их эффективности.

– Наиболее эффективные – трехслойные маски. Ввнутренний слой у них – фильтрующий, который не пропускает микрочастицы слизи. Они изготовлены из специального материала, который позволяет легко дышать, – пояснила Ольга Янковская.

Многие не знают, какой стороной надевать маску к лицу. Одни говорят, что светлой, другие – темной, а на деле это значения не имеет. Важно обратить внимание на резинки, они крепятся с наружной части маски. Это первый ориентир.

– Правило номер два говорит о том, что складки маски, направленные вниз, должны быть снаружи, а направленные вверх – внутри, – подчеркнула Ольга Янковская.

Эксперт отметила, что обычные маски из ткани эффективны от попадания чужих капелек слизи и слюны при чихании и кашле. При этом в них нет фильтрующего слоя, материал не защищает ни от вирусов, ни от бактерий.

Журналисты проходят обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже в рамках акции «Журналист меняет профессию» при поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края.

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