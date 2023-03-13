На Алтае женщину осудили за зверское убийство топором 18-летней девушки сына

В поисках девушки участвовали правоохранители и волонтеры Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае огласили приговор по громкому делу об убийстве 18-летней Евгении Парубовой, которая пропала в Косихиснком районе в сентябре 2021 года. Мать парня девушки и ее сожителя признали виновными и приговорили к реальным срокам. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Сообщение о пропажи девушки поступило в полицию в сентябре 2021 года. Евгения Парубова характеризовалась положительно и недавно стала матерью, поэтому правоохранители сразу же заподозрили криминал. Следовали возбудили уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В поисках девушки участвовали правоохранители и волонтеры, однако все было тщетно. Вскоре внимание обратили на семью сожителя Евгении, к которому она переехала за месяц до исчезновения.

– В связи с тем, что тело пропавшей не было найдено, предъявить обвинение не удавалось, а подозреваемые отрицали свою причастность к совершению преступления. По крупицам следователи и оперативники отрабатывали все версии безвестного исчезновения потерпевшей: было проведено большое количество судебных экспертиз, психофизиологических исследований, следственных экспериментов, очных ставок, допрошено значительное количество свидетелей, – подчеркнули в СК.

Выяснить, как произошло убийство, удалось только через несколько месяцев. Как установили следователи, ночью в сентябре 2021 года девушка поссорилась с матерью сожителя. В итоге 43-летняя женщина ударила девушку топором по голове, отчего та скончалась. После этого сельчанка попросила сожителя помочь избавиться от тела

– Мужчина, завернув тело потерпевшей в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте, – пояснили в ведомстве.

Во время предварительного следствия сожители не признали свою вину, однако коллегия присяжных единогласно не признала их заслуживающими снисхождения. Суд приговорил женщину к 8 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчине же назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, исчезновение 18-летней девушки было резонансным, его обсуждали и в эфире программы «Мужское/Женское». Тогда мать прпоавшей рассказала, что дочь в последнее время она жила с молодым человеком. Накануне исчезновения они отмечали день рождения матери парня, вскоре после этого девушка исчезла.

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