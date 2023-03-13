Пьяный водитель на иномарке на большой скорости «влетел» в остановку, сбил насмерть мужчину и скрылся

Водитель попытался сбежать с места трагедии Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

12 марта на дороге возле СНТ «Надежда» в Новоалтайске легковушка на высокой скорости врезалась в остановку общественного транспорта. К несчастью, в момент трагедии на остановке находились люди: мужчина от полученных травм погиб на месте, а женщина – госпитализирована в больницу. Подробности смертельного ДТП на остановке в Новоалтайске – в нашем материале.

ДТП 12 марта в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, авария произошла около 16:00 на дороге «Новоалтайск – поселок Новогорский» в районе СНТ «Надежда». Водитель 1985 года рождения на иномарке Mazda MVP не справился с управлением и влетел в остановку, где двое людей ждали автобус. От удара металлическую конструкцию остановки перевернуло и отбросило на несколько метров. Пешеход 1974 года рождения погиб на месте еще до приезда медиков, а женщина 1983 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирована в больницу. В соцсетях пишут, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии, но оперативно подтвердить или опровергнуть информацию в Минздраве не удалось.

ДТП 12 марта в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- По предварительной информации, водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в Госавтоинспекции.

К слову, источник «Комсомолки» уточнил, что и водитель, и двое пассажиров иномарки были нетрезвыми. Врезавшись в остановку, они практически сразу скрылись, не оказав помощи пострадавшим. Со слов очевидцев, их задержали сотрудники Росгвардии. В настоящий момент проводится экспертиза, чтобы точно установить, был ли водитель пьян.

ДТП 12 марта в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В прокуратуре Алтайского края отметили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

ДТП 12 марта в Новоалтайске Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа поставлен на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу водителю Mazda, - пояснили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае автомобиль насмерть сбил мужчину на остановке

Еще одного человека госпитализировали (подробнее)