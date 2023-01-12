В Барнауле, несмотря на санкции, начинается показ фильма «Аватар 2»

«Аватар 2» для «Киномира» станет первой лентой, которую сеть покажет в обход санкций Фото: Олег УКЛАДОВ

12 января в кинотеатрах Барнаула, несмотря на санкции, стартует показ фильма «Аватар 2». Билеты онлайн не продаются, их можно приобрести только в кассах, пишет Амител.

Посмотреть ленту можно будет в кинотеатрах «Пионер», «Мир,» «Арена» и «Галактика». Стоимость билетов – от 300 рублей. Пригласительные билеты, дисконтные карты, сертификаты действовать не будут.

Отметим, что «Аватар 2» для «Киномира» станет первой лентой, которую сеть покажет в обход санкций. А вот «Пионер» без разрешения правообладателя демонстрирует фильмы давно.