Гуманитарный груз из Бийска доехал до госпиталя Луганска

Гуманитарный груз был сформирован, исходя из потребностей госпиталя. Фото: Сергей Кулыгин

В Луганскую народную республику с Алтайского края прибыла фура с гуманитарной помощью. Это генераторы, почти 30 тысяч упаковок лекарств от сезонных заболеваний и для укрепления иммунитета, сотни комплектов постельного белья, подушек, матрасов и одеял – все для того, чтобы у врачей была возможность за максимально короткий срок поставить бойцов на ноги. А стараются они изо всех сил.

Фото: Сергей Кулыгин

– Это наш долг, чтобы они отсюда вышли здоровыми, сытыми, отмытыми, – говорит командир 39 отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ Министерства Обороны РФ Юрий Бровкин.

Врачи Луганского госпиталя делают буквально все, что в их силах. Помощь военнослужащим не ограничивается медицинскими манипуляциями. Они заботятся и о физическом, и о моральном состоянии бойцов.

– Если чего-то не хватает из формы, мы обязательно дадим. Если не хватает обуви, мы ее предоставим. Кому-то необходимо пообщаться с психологами – пожалуйста. Если душевное равновесие надо выровнять - батюшка придет, пообщается. Делаем все по максимуму, - добавляет Юрий Бровкин.

Фото: Сергей Кулыгин

Исходя из потребностей госпиталя был сформирован гуманитарный груз депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. С начала СВО это уже четвертая партия гумпомощи, которую он отправляет.

– О патриотизме можно говорить много красивых слов, но лучше, на мой взгляд, что-то полезное делать. Это намного важнее для людей, которые спасают и которые защищают. Я руководствуюсь этой логикой. Поэтому сегодня здесь в этом госпитале передаю гуманитарный груз от себя, моих земляков, бийчан, и мы искренне желаем всем раненым скорейшего выздоровления и приглашаем после победы, к нам на Алтай, – говорит Александр Прокопьев.

Александр Прокопьев поздравил женщин-врачей с праздником. Фото: Сергей Кулыгин

В Луганском госпитале работают врачи со всех уголков России. Это хирурги, анестезиологи, реабилитологи, неврологи и др. Среди них порядка 40 женщин. Александр Прокопьев поздравил их с праздником и вручил подарки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фуру с гуманитарной помощью для раненых отправили из Бийска в ЛНР

В составе груза - лекарства, генераторы и сладости для бойцов (подробнее)