В Алтайском крае автомобиль насмерть сбил мужчину на остановке

Полицейские проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
12 марта на дороге «Новоалтайск – поселок Новогорский» в районе СНТ «Надежда» в Алтайском крае автомобиль врезался в остановку с людьми. Один человек погиб и один пострадал, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в 16 часов. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Mazda MPV ехал со стороны поселка Новогорский в направлении Новоалтайска и не справился с управлением. Машина врезалась в остановку, где были люди
В результате ДТП до приезда медиков скончался мужчина1974 года рождения. Кроме того, в аварии пострадали женщина 1983 года рождения. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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