Какие выплаты могут получить жители Алтайского края, пострадавшие от паводка?

Единовременные денежные выплаты можно получить только в случае введения режима ЧС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае весна постепенно берет свое. Дневная температура держится выше нуля, начинается активное таяние водоемов и снега. По прогнозу регионального МЧС, весной в этом году ожидается непростая паводковая ситуация. В министерстве социальной защиты Алтайского края рассказали, как жители региона могут получить выплаты в связи с возникновением ЧС.

Условия предоставления выплат

В краевом Минсоцзащиты отмечают, что единовременные денежные выплаты можно получить только в случае введения режима ЧС на региональном и муниципальном уровне. При этом важно выполнить ряд условий.

Одно из них – это постоянное проживание в доме, которое попало в зону бедствия. Человек должен быть там прописан. Матпомощь можно получить в том случае, если «нарушены условия жизнедеятельности гражданина в результате ЧС» и утрачено имущество первой необходимости. Под эту категорию попадают предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, плита, шкаф для посуды, мебель для приема пищи - стол и стул, кровать или диван, телевизор или радио, предметы средств водоснабжения и отопления - насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.

Суммы выплат

Размер выплаты зависит от объема пострадавшего имущества. При частичной утрате (не менее 3 предметов, названных выше) по закону выплачивается 50 тысяч рублей на человека, при полной утрате – 100 тысяч рублей.

Если сам человек пострадал при ЧС, то ему полагается единовременная выплата 200 тысяч рублей при легком вреде здоровью, 400 рублей – при средней и тяжелой степени.

- Обращаем внимание жителей, проживающих в зоне возможного подтопления! Настоятельно рекомендуем вам позаботиться о членах своей семьи и заранее оформить страхование имущества в страховой компании для возмещения ущерба, причиненного в результате ЧС, - советуют в Минсозащиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Алтайском крае начнется настоящая весна и потеплеет: погода на март 2023 года

Синоптики рассказали, каким будет март в Алтайском крае (подробнее)