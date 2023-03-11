Истекала кровью и подавала признаки жизни. На Алтае внук изрезал ножом родных бабушку и дедушку

21-летний молодой человек пришел к своим бабушке и дедушке пьяным. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело о расправе над пожилой парой в Майме. На бабушку и дедушку напал родной внук, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

По предварительным данным, в ночь с 9 на 10 марта 2023 года в селе Майма 21-летний молодой человек пришел к своим бабушке и дедушке пьяным. Между внуком и пожилой парой возник конфликт, в ходе которого обвиняемый изрезал их ножом. Он вонзал лезвие в грудь, шею и конечности. Расправившись с родственниками, парень скрылся с места преступления.

Осознав содеянное, в обеденное время 10 марта молодой человек сам пришел полицию и во всем сознался. Следственно-оперативная группа отправилась на место происшествия. В квартире лежали тела 66-летних мужчины и женщины. Бабушка истекала кровью, но подавала признаки жизни. Ее доставили в республиканскую больницу. На данный момент медики оказывают потерпевшей неотложную помощь.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты необходимые объекты для проведения исследований. Назначено производство судебных медицинских экспертиз, в рамках которых, в том числе, будут определены тяжесть причиненного вреда здоровью каждому из потерпевших, причин смерти погибшего мужчины, механизма причинения телесных повреждений. Следователями допрашиваются свидетели и очевидцы», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

Внук потерпевших задержан. Возбуждено уголовное дело по по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

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