«Пройти сквозь игольное ушко». Алтайский священник - о плохой и хорошей благотворительности

Александр Микушин Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский священник Александр Микушин опубликовал на своей странице в социальной сети размышления, посвященные благотворительности. Поводом стало участие батюшки в отчетном собрании краевого отделения Российского детского фонда, где он является членом правления.

- В Алтайском крае есть и другие благотворительные фонды, и это хорошо, но объем деятельности Российского детского фонда меня очень впечатлил, - заметил Микушин. - И вот что интересно: штат небольшой, (всего четыре человека), но, тем не менее, на ниве милосердия в Алтайском крае этот фонд сделал очень много. Тысячи детей получили помощь и поддержку.

Иерей называет сотрудников фонда победителями и чемпионами.

- Как известно, кто хочет, тот делает. А лентяй и неудачник всегда найдет оправдание, - размышляет батюшка, торжественно добавляя: «Да благословит всемилостивый Господь сотрудников этого благотворительного фонда и тех, кто жертвует свои средства на дела любви и милосердия. Многая и благая лета вам!».

В том же посте Микушин обращается к потенциальным меценатам.

- Сегодня в Алтайском крае проживает 13 миллиардеров и 18 тысяч миллионеров, - напоминает священнослужитель. - С большим уважением отношусь к труду и умению умножать таланты, в том числе финансовые. Дай Бог этим трудолюбивым и добрым людям разумение и время подумать о вечности и преклонить свои сердца к деланию заповеди о любви к ближнему. Она понятнее постов, молитв, богослужений.

Продолжая тему, иерей рассуждает о строчке в Евангелие от Матфея «трудно богатому войти в Царство небесное».

- Из контекста понятно, что не сам факт богатства перекрывает вход в рай, но привязанность сердца к имуществу и нежелание распорядиться им не только в свою пользу, но и в пользу нуждающегося ближнего, - поясняет Микушин. - По заповеди о любви – напоить жаждущего, накормить голодного и сделать более того. Так что у богатых есть все шансы пройти сквозь игольное ушко.

После этого батюшка говорит о том, что благотворительность благотворительности рознь. Хвалит, к примеру, директора курорта Манжерок Владимира Щербинина, который «взял и построил модульное здание с тремя классами и оборудованием (мастерские) для занятий по технологии для школы и спортивную площадку в селе Манжерок».

При этом автор поста замечает, что есть и такие меценаты, которые поддерживают спорт и в то же время продают алкоголь и сигареты, а некоторые и сами производят спиртное.

- Знаю одного такого, у которого есть даже своя спортивная команда, - пишет Александр Микушин. - Естественно, члены этой команды не пьют, не курят, ведут здоровый образ и занимаются спортом. За счёт продаж упомянутых товаров другим молодым людям. Которые пьют, курят и маются бездельем. Вот вам и «Стамбул – город контрастов».

В завершение монолога батюшка цитирует «Священное Писание», которое предостерегает: «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Разделиша сердца своя, ныне погибнут».

- Так что я бы от души порекомендовал поискать другой способ заработка. Пока и игольное ушко не сомкнулось, - философски подытожил священнослужитель.

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