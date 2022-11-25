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НовостиОбщество25 ноября 2022 3:44

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга впервые прибыл на Алтай

Стоянка составит шесть с половиной часов
Александра Сапожкова
Увидеть новогоднего волшебника смогут все желающие

Увидеть новогоднего волшебника смогут все желающие

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября в 9.55 в Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга.

Как ранее сообщали в правительстве региона, стоянка составит шесть с половиной часов. Увидеть новогоднего волшебника смогут все желающие - на вокзале проходит бесплатная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Основная часть мероприятий состоится на открытом воздухе.

Еще одну остановку на 1,5 часа поезд сделает в Славгороде 26 ноября в 10.37.

Отметим, поезд Деда Мороза – это празднично оформленная резиденция, где есть приемная, вагон для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры. Вместе со Всероссийским Дедом Морозом в поезде едет Снегурочка из Костромы.