Поезд Деда Мороза из Великого Устюга впервые прибыл на Алтай

Увидеть новогоднего волшебника смогут все желающие Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября в 9.55 в Барнаул впервые прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга.

Как ранее сообщали в правительстве региона, стоянка составит шесть с половиной часов. Увидеть новогоднего волшебника смогут все желающие - на вокзале проходит бесплатная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Основная часть мероприятий состоится на открытом воздухе.

Еще одну остановку на 1,5 часа поезд сделает в Славгороде 26 ноября в 10.37.

Отметим, поезд Деда Мороза – это празднично оформленная резиденция, где есть приемная, вагон для игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры. Вместе со Всероссийским Дедом Морозом в поезде едет Снегурочка из Костромы.