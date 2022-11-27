«Мама – это целая вселенная!»: барнаульцы - о самом главном человеке в жизни

Сергей Писарев с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сколько бы нам ни было лет, мы всегда остаемся ребенком для своей мамы. Это человек, который в любой ситуации обогреет своим теплом, лаской и заботой, который пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. В честь праздника барнаульцы рассказывают о своих мамах и говорят им теплые слова благодарности.

Сергей Писарев, депутат АКЗС:

- В свои 65 лет я, к счастью, имею возможность обнять и поцеловать свою маму. И для меня это сейчас самое важное. Ведь та энергетика, которую мы получаем от нашей мамы, бесценна. Я бы хотел сказать маме спасибо за то, что она всю жизнь меня поддерживала, что всегда мной гордилась, что ее советы всегда были очень важны. Я вспоминаю, когда мама мне сказала: «Сергей, если про тебя что-то плохое напишут, то я умру!». И я старался делать все, чтобы про меня в СМИ писали только хорошее. Дома у мамы на стене висит большой ковер, а на нем – многочисленные вырезки из газет, журналов, которые писали обо мне что-то.

В нашей семье не принято открыто, на публике обнимать и целовать друг друга. Однако наша любовь с мамой не знает границ. Для меня было всегда удивительно, когда я ложился в больницу, не говоря ничего маме, но она в этот момент всегда звонила спрашивала: «Что с тобой случилось? Почему ты в больнице?». Эти вещи были для меня всегда загадкой, но когда выросли мои дети, я понял, насколько также связан с ними энергетически. Поэтому мама для меня – это жизнь, это путеводная звезда, это вся Вселенная.

Александр Барбашин, вице-чемпион мира по бодибилдингу:

- У меня не полная семья и до 16 лет меня растили мама и бабушка. Поэтому все, что у меня есть – заложено ими! Я безумно благодарен им за то, что они дали мне то количество любви, которое позволил мне чувствовать себя полноценным и не приобрести кучу комплексов. Они всегда позволяли мне делать собственный выбор – в профессиональной деятельности, в спортивной, в личной жизни. Мне скоро будет 44 года, но в любой ситуации мама при необходимости всегда поддержит, даст мудрый совет. Хочу поздравить свою маму, сказать, что я ее очень люблю. Я прекрасно осознаю, насколько вклад мамы в мою жизнь привел к тем успехам, которыми я сейчас горжусь. С праздником, родная!

Людмила Ананьина, главврач роддома №2 Барнаула:

- Все, что в нас есть светлого и доброго – это, конечно же, от мамы. Моя мама была чудесным человеком, она дала мне воспитание и образование, многому меня научила в жизни. Она всю жизнь была моим другом и мудрым советником, привила мне такие черты, как доброта, уважение, порядочность и сердечность по отношению к людям. Моя мамочка очень любила семейные встречи Нового года. Необыкновенная доброжелательность, открытость и сердечность – это ее главные черты. Я благодарю свою мамочку за то, что просто живу на этом белом свете судьбу.

Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный»:

- Моя мама работала учительницей иностранного языка в Шипуновской школе. Одна из главных проблем педагогов в том, что очень часто они настолько заняты своими учениками, что им не хватает времени для собственных детей. Есть даже такой феномен – «учительские дети», которые нередко бывают проблемными. К счастью, меня эта чаша миновала, может быть, потому что, моя мама смогла сочетать несочетаемое – быть успешным учителем и в то же время хорошей матерью, хозяйкой дома. И я за это ей очень благодарен. Мама научила меня двум главным вещам, с которыми я иду по жизни. Первое – всегда учиться, и при этом постоянно стимулировала меня к учебе. Второе – именно мама привила мне тягу к путешествиям.

Четыре поколения семьи Владислава Вакаев: бабушка, мама, он сам и его дети Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Владислав Вакаев с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Мозговая, пресс-секретарь компании «Ростелеком»:

- Я очень счастлива, что у меня есть именно такая мама, как моя! Спасибо ей за доброту, мудрость, дружелюбие ко всем, кто ее окружает, за вкусные супчики, кашки и котлетки. Мама – мой партнер и единомышленник по жизни. Одно из моих любимых занятий – пригласить ее в уютный ресторанчик и провести вдвоем с ней вечер. Мы говорим о жизни, спорим, смеемся. И для меня эти посиделки со временем стали очень дороги. Поздравляю свою дорогую мамочку с праздником, желаю здоровья и долгих лет жизни. Мама, я тебя очень-очень люблю!

Елена Мозговая с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Альбина Леснова, сотрудница компании «Алтайэнергосбыт»:

- Мама, ты для меня стала поддержкой и опорой с первых дней моей жизни. Я благодарю тебя за детство, которое, как я сейчас понимаю, было самым беззаботным и счастливым временем. Спасибо за то настоящее, в котором ты по-прежнему согреваешь меня своим душевным теплом, любовью и заботой, за то, что в любой ситуации ты всегда рядом со мной. Мамочка, твоя забота особенно безмерна именно сейчас, когда я сама стала мамой. Теперь я понимаю твои слова, которые ты говорила в детстве: «Когда станешь мамой, тогда сама поймешь!». Но и сейчас ты позволяешь мне почувствовать себя ребенком рядом с тобой, окутываешь меня своей заботой и внимание. Я горжусь, что ты моя мама – такая добрая и понимающая.

Альбина Леснова с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дмитрий Фролов, сотрудница компании «Алтайэнергосбыт»:

- Дорогая мама, я знаю, что иногда бываю вредным и упертым, но знай, что не со зла. В душе я остаюсь все тем же твоим маленьким ребенком, который нуждается в тепле и заботе. Помню, как в детстве ты мне говорила: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». И с этим девизом я иду по жизни. Все мои достижения – это непосредственно твоя заслуга. Желаю тебе крепкого здоровья, всегда оставайся такой же жизнерадостной и заряжающей позитивом всех вокруг. Большое тебе спасибо за все и главное – за мою жизнь! Ты самая лучшая мама!

Дмитрий Фролов с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Денис Фуголь, детский врач-гастроэнтеролог:

- У меня самая лучшая на свете мама. Она добрая, душевная, для нее нет чужих детей, плохих людей. Она готова помочь, приютить, накормить каждого. Мама всегда прививала мне мысль о том, что любой человек – хороший. Я рад, что она в этом плане верна себе и не меняется, несмотря на разные жизненные ситуации. Я безумно счастлив, что она именно моя мама!

Мама Дениса Фуголя с внуком Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дарья Лазарева, завотделением лекарственной противоопухолевой терапии Алтайского краевого онкодиспансера:

- Мама в жизни девочки, девушки и женщины – это самый главный человек! Она дает нам жизнь, питает нас любовью и утешает в сложные моменты. Это та связь, которая пройдет через всю жизнь и она никогда не прерывается. Когда будучи маленькими, мы встаем на цыпочки и тянемся к своей маме, чтобы обнять, поцеловать ее, она отдает нам все свое тепло. Ее внимание и поддержка в детстве – самое главное для нас. На этом потом строится наша самооценка и то, как мы оцениваем всех людей вокруг. Из отношений с мамой выходят все остальные отношения в нашей жизни – с детьми, с любимыми, с друзьями. У каждого человека своя мама. Моя мама стойкая, надежная, очень любящая и отдающая. Она отдает все, что имеет. И никогда не ждет благодарности. И даже сейчас, в мои 50 лет, она всегда дает совет и подсказку – без всякого давления. Спасибо ей, что она до сих пор со мной. Я люблю тебя, мама!

Дарья Лазарева с мамой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Иван Датьев, ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Барнаул»:

- В моей жизни мама сыграла очень важную роль. Если отец отвечал за мужскую закалку, то мама – за поддержку, которую я от нее ощущал всегда. Хочу ей сказать спасибо за тот домашний очаг, который она сохраняла на протяжении всего времени, пока я жил с родителями. Хочу пожелать маме крепкого здоровья, она у меня очень энергичная, и, конечно же, терпения во взаимоотношениях с нами, ее детьми.

Илья Кофанов, сотрудник компании «Алтайэнергосбыт»:

- Не хватит слов, чтобы описать все те светлые чувства, которые испытываю к маме. Нет в мире человека дороже и ближе. И я никогда не устану тебя благодарить за то, что ты сделала для меня – спасибо тебе за жизнь, за светлые знания, за безграничную любовь, мудрость и добрые советы.

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