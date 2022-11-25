О чем спрашивали жители главу Республики Алтай во время прямой линии

Олег Хорохордин Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 24 ноября провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей региона. Большая часть из них касалась строительства дорог, сотовой связи в отдаленных селах, общественного транспорта, однако были вопросы и более личного характера. Подробности в нашем материале.

Полностью обеспечат связью села

Одна из ключевых проблем, с которой к главе обращаются жители региона - сотовая связь в отдаленных селах.

- Республика Алтай большая по площади. Населенные пункты находятся в труднодоступных местах и на достаточно большом расстоянии друг от друга. Всего у нас 246 сел. В прошлом году мы обеспечили сотовой связью 23 села. В этом году шесть. Планируем, что к концу 2023 года устойчивая связь будет уже в 205 селах, - сказал глава.

Полностью обеспечить сотовой связью населенные пункты в планах за 2023-2024 годы. Это, кстати, касается не только сел, но и главных дорожных артерий Республики - Чуйского и Телецкого трактов. Сейчас же устойчивая связь есть только на 50% пути.

Про дороги

Также во время прямой линии обсудили и дорожную инфраструктуру региона. По словам главы, Республика Алтай - сплошная стройка мостов и дорог. При этом в планах только поддерживать и наращивать показатели.

- В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и за счет своих средств построили 300 км дорог, в этом году - 230 км. В следующем году планируем построить еще 237 км. Важно отметить, что мы строим дороги по запросам жителей. Например, Телецкий тракт начали строить в 2020 году и построили уже 35 км, в следующем году планируем еще 18 км, - рассказал Олег Хорохордин.

Возобновление субсидируемых авиарейсов

В планах возобновить в регионе субсидируемые авиарейсы в отдаленные села. Напомним, что в 2019 году после 30-летнего перерыва начали летать самолеты по направлениям «Горно-Алтайск — Усть-Кокса», «Горно-Алтайск —Кош-Агач». Они пользовались большим спросом у жителей и гостей региона, так как в отдаленные села можно было добраться за 40-50 минут вместо 7-9 часов. Билеты стоили до 2,5 тыс. рублей. Их раскупали заранее, за несколько месяцев. Однако перелеты были прекращены весной этого года, так как ушла авиакомпания, которая осуществляла эти авиарейсы.

- Ведем переговоры с другими авиакомпаниями и, скорее всего, в следующем году у нас будет два таких самолета, и мы увеличим рейсы. У нас требовалось уже давно по два рейса до Усть-Коксы и Кош-Агача. Когда они появятся, мы планируем дальнейшее развитие - до Улагана и Артыбаша. В результате у нас будет больше рейсов, - сказал Олег Хорохордин.

Про долгое ожидание автобусов в республиканской столице

В Горно-Алтайске цены на проезд в общественном транспорте повысили на два рубля этой осенью. При этом жители региона продолжают жаловаться, что им приходится очень долго ждать автобусы. Глава Республики пояснил, с чем связана эта проблема и как ее решают:

- В сентябре я увидел приказ о повышении тарифа сразу на три рубля. Он вызвал общественный резонанс. Я был вынужден своим решением отменить его, а также пояснить, что жителей о повышении цен нужно предупреждать заранее. Через какое-то время стоимость подъезда подняли на два рубля, предупредив горожан, но до этого тариф не повышался три года. Бензин подорожал, техника тоже изнашивается. Понятно, что тарифы нужно повышать, но постепенно. Резких повышений не будет, - отметил глава.

По словам главы, автобусы приходится долго ждать, потому что не хватает водителей. Многие из них уволились из-за низкой зарплаты, потому что тарифы давно не повышали. На данный момент обучают новых специалистов, которые уже скоро выйдут на рейсы и ситуация стабилизируется.

Какую алтайскую литературу читает глава Республики Алтай и как празднует Новый год?

На прямую линию задавали и более личные вопросы . Например, жительница села Кырлык спросила, читает ли глава Республики алтайскую литературу:

- Я читаю алтайскую литературу, но пока только на русском языке, к сожалению. Мне очень понравился роман «Арина» Лазаря Кокышева. Вот его прочел взахлеб и рекомендую его всем, кто первый раз приезжает в Республику. В нем четко прослеживается сложная жизнь Арины и быт Алтая. По моей инициативе в следующем году будем делать спектакль по этому произведению на русском и на алтайском языках, - рассказал глава.

Жители села Чоя поинтересовались, где глава планирует встречать Новый год - в Москве или в Горно-Алтайске. Также они позвали главу региона к себе в гости на праздники.

- Я езжу в Москву, но живу все-таки в Горно-Алтайске. На Новый год ко мне пообещали приехать дети. Они взрослые, живут в столице. Я надеюсь встретить Новый Год в кругу семьи дома. В Чою я уже приезжал на Рождество, на коньках там катался. Возможно, приеду и в этом году. Спасибо за приглашение! - сказал глава.

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