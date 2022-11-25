Где в Барнауле установят новогодние елки и снежные городки

Новогоднюю елку на площади Сахарова в этом году устанавливать не будут Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодней елки на площади Сахарова в Барнауле в этом году не будет, как и масштабных гуляний. Но совсем без праздника горожан не оставят. Где установят елки и построят снежные городки, рассказали в мэрии.

Почему не будет елки на Сахарова?

Новогоднюю елку на площади Сахарова в этом году устанавливать не будут, чтобы не создавать дополнительные заторы на центральных проспектах. Так как дорожная ситуация и так осложнена реконструкцией моста на Новом рынке, решили не перекрывать Социалистический проспект, как это было в прошлые годы.

Кроме того, власти и общественность города посчитали неуместным проводить масштабные празднества в период проведения специальной военной операции. Однако без новогоднего убранства Барнаул все же обещали не оставлять.

— Для этих целей будут использованы уже сформированные запасы украшений — то есть дополнительных расходов на иллюминацию, архитектурные формы, билборды и баннеры мы не понесем, — объясняет председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

Где установят елки в этом году?

В центре краевой столицы новогодний городок обустроят на улице Мало-Тобольской. Там поставят елку, сделают изо льда фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а для самых маленьких построят две горки.

Центральные улицы украсят виньетками, баннерами и световыми елями. На подъеме на гору, где проспект Красноармейский переходит в улицу Аванесова, установят световой фонтан, а на площади Баварина — цифры «2023».

Другие районы Барнаула и пригород тоже не оставят без праздника. Так, в Ленинском районе главной праздничной площадкой станет площадь Мира, где установят 12-метровую ель. В Железнодорожном районе к Новому году украсят площадку возле ТРЦ Galaxy и аллею по ул. Георгия Исакова. В Октябрьском районе зимний городок откроется по адресу: ул. Титова, 9.

Жители Индустриального района смогут окунуться в новогоднюю сказку, посетив парк Алексея Смертина. Там откроется снежный городок и будет установлена ель, украшенная мегапиксельной гирляндой.

По-новогоднему будет оформлен и пригород. В поселке Южном новогоднюю красавицу установят на площади возле ДК, в поселке Центральном – по ул. Мира, 13, в микрорайоне Затон - по ул. Водников, 13.

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