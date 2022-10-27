Весной следующего года наша жизнь изменится Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский нумеролог Анастасия Горева прогнозирует масштабные изменения, которые начнут происходить уже в 2023 году. А сейчас, по ее словам, мир находится на пути к новой реальности.

«Сейчас для всех очень мощное время! Подсказки на каждом шагу! Мир движется в новую реальность, в другое измерение», - уверяет специалист.

Причем реальность будет у каждого своя - в зависимости от того, в каком качестве человек подошел к этому времени. Тут все просто – какие эмоции сейчас, такая жизнь потом.

- Некоторые даже в это непростое время живут и радуются, наслаждаются каждым моментом, благодарят и принимают, верят, что все по плану. А другие находятся на самом дне во всех сферах жизни, в том числе эмоционально. Поэтому им нужно работать над собой. И тогда реальность будет просто невероятной! Любые трудности будут восприниматься лишь как трамплин, - говорит эксперт.

Также сейчас очень важно избавиться от страха из-за событий в мире. Анастасия уверяет: жить, опираясь на страх - это путь в никуда. Сейчас каждому нужна своя внутренняя опора.

Самым показательным временем, по ее словам, будет весна следующего года – в этот период случится пограничная точка, после которой последует переход. Но суть в том, что перемены не закончатся. Просто жизнь пойдет у одних резко вверх, у других резко вниз.

А что касается подсказок, эксперт в частности советует обращать внимание на повторяющиеся числа (на часах, мониторах, зданиях, ценниках) - это знаки высших сил.

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