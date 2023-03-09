Два алтайских футболиста получили вызов в сборную России

Александр Соболев. Фото: пресс-службы ФК «Спартак»

Через 10 дней, с 19 марта, в Новогорске стартуют учебно-тренировочные сборы национальной команды России по футболу. В расширенный список игроков для подготовки к матчам вошли два уроженца Алтайского края.

Тренерский штаб национальной российской команды по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной. В него вошли больше 40 спортсменов. Среди них – два воспитанника алтайской школы: полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев. Окончательный список игроков, кого уже точно ждут в Новогорске, озвучат уже 16 марта, но есть все основания полагать, что наши ребята закрепятся в команде.

Барнаулец Александр Соболев в этом сезоне провел за «Спартак» 17 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. В списке бомбардиров Российской премьер-лиги он занимает 11-ю позицию. Кстати, помимо Саши в сборную вызвали еще десять спартаковцев.

- Не хочу говорить такие слова, что это у нас хороший сезон, но видимо каждый выкладывается и это видно. Давно наверное не вызывали столько спартаковцев в сборную. Классно! Посмотрим, все десять попадут в окончательный состав или нет, - прокомментировал спортсмен пресс-службе своего клуба.

С одной стороны – это, конечно, хорошо, когда в сборной много одноклубников – понимание на поле лучше, сыгранность тоже, но с другой стороны – в главной команде должны быть лучшие и совершенно не факт, что все они играют в одном ФК.

Артем Карпукас. Фото: РФС

Бийчанин Артем Карпукас за «Локомотив» провел в этом сезоне 16 матчей. Забил один гол. В теории, составить ему компанию в сборной могут еще четыре одноклубника. Осталось дождаться решения тренерского штаба.

– Очевидно, что он (окончательный состав. – прим. ред.) будет составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России, - говорит Валерий Карпин.

Нашей сборной предстоит, в частности, товарищеский матч с командой Ирана. Он пройдет на выезде. У Соболева уже есть некоторые опасения.

– Иран на прошедшем чемпионате мира очень неплохо выглядел. Поэтому игра будет хорошая. Именно поэтому на помощь зовут Миранчука и Головина, - добавляет спартаковец.

– О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно, - добавляют в пресс-службе РФС.

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