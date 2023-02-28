Звезды российского футбола сыграли матч с алтайскими детьми

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле прошел этап Первого всероссийского благотворительного турнира по футболу «Чемпионат Победителей». Его почетными гостями стали звезды российского спорта Алексей Смертин, Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин.

Футбол - социальный феномен

За награды турнира, не жалея рук и ног своих, сражались команды воспитанников детских домов, дети из неполных семей, а также подростки с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на то, что формально это был все-таки праздник, а не официальные соревнования, многие из участников подошли к делу со всей серьезностью. Поэтому не обошлось без травм, но на этот случай рядом с полем крытого манежа «Темп» дежурила бригада медиков. Увидев горящие глаза детей, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых дел» Денис Игнатов пришел сам пришел в неописуемый восторг: не зря его команда и партнеры провели бессонные ночи, добираясь до Барнаула.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

- Ребята, все вы здесь уже победители, потому что выбрали спорт. Выбрали возможность выйти на футбольное поле, чтобы сразиться друг с другом и определить победителя. Хотя, как я раньше сказал, вы все победители. Мечты сбываются просто, потому что мы сегодня с вами здесь, - произнес на открытии турнира Денис Игнатов. – В самом начале, когда только стартовал «Чемпионат победителей», у меня была мечта – оказаться в столице российского футбола – городе Барнауле. И вот мечта сбылась! И я вам объясню почему: на стартовой пресс-конференции в Москве я сидел между двумя капитанами сборной России Алексеем Смертиным и Евгением Алдониным. Сегодня у вас есть уникальный шанс после завершения церемонии открытия будет фотографирование. Дети, пожалуйста, загадывайте желание! Они обязательно сбудутся!

Он подчеркнул, что все эти люди стали великими спортсменами не потому, что их продвигали родственники или им как-то просто повезло, а исключительно благодаря упорству и трудолюбию. Это еще один фактор, который поможет ребятам стать в будущем настоящими людьми и добиться всего, чего они пожелают.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

- Берите с них пример! Они здесь потому, что они верят в вас. А вы – будущее нашей страны. Мы на вас рассчитываем. И мы точно знаем, что вы не подведете, - добавил Игнатов.

Такой шикарный праздник на самом деле не мог обойтись без легенды алтайского футбола Алексея Смертина. Все, что касается его любимого вида спорта и тем более, если это происходит на его родине, просто не может остаться незамеченным. Здесь и сейчас совпало все: футбол, дети, благотворительность.

- В моем понимании футбол – это не только 90 минут, это не только профессиональный спорт, но и, прежде всего, социальный феномен. Мы за счет социализации через мяч можем вовлечь как можно больше ребят и девчонок в этот прекрасный вид спорта. Это, наверное, наша самая главная задача, - говорит Алексей.

Уже позже он добавил, что на самом деле у ребят, которые не занимаются футболом в секциях, не так много шансов пробиться в профессиональны й спорт, ведь для того чтобы чего-то достичь, этому надо посвящать гораздо больше времени.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

- Как человек, прошедший через жернова, через сито футбольного отбора, то могу сказать, что это очень тяжело. С другой стороны это и не является самоцелью данного турнира. Главная цель – это социализация и вовлечение детей в спорт, самореализация личности через футбол, - подчеркивает Смертин. – Даже если брать процентное соотношение детей в детско-юношеском футболе, которым они занимаются с малых лет, то всего только около 1% становятся профессиональными спортсменами. А здесь мы берем детей, которые относятся к футболу, скорее как к физкультуре. Не хочется кого-то обижать, но надо просто смотреть на это под другим ракурсом.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Сыграли против звезд

Глядя на поле, было и так видно, что для многих участников приезд на турнир – это действительно возможность как-то развеяться, ведь среди участников были ребята не только из Барнаула, но и из районов. Кто-то впервые увидел краевую столицу, а уж знаменитых спортсменов и подавно. Во время автограф-сессии к Смертину, Сычеву и Алдонину выстроилась огромная очередь. Мальчишки подставляли проставленным футболистам мячи и футболки и клятвенно обещали больше не мыть их, чтобы не спугнуть удачу.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

А после звезды вышли на поле, где провели два матча: сначала сыграли с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а после провели гала-матч уже со всеми ребятами-участниками «Чемпионата Победителей». В этот момент к ним уже присоединились игрок барнаульского «Динамо» Максим Ерусланов и начальник команды Анатолий Панченко. Профессионалы хоть и старались поддаваться малышне, но не порадовать их красивыми голами тоже не могли. Так Дмитрий Сычев не только оформил хет-трик, но и один из мячей забил через себя, чем привел в восторг всех собравшихся.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Завершился турнир награждением лучших команд и в отдельных номинациях, но на этом история «Чемпионата Победителей» не завершается. Впереди еще много городов, а затем сильнейшие команды встретятся в Москве на Суперфинале.

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Турнир по футболу «Чемпионат Победителей» в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

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