Крышесносный ветер, отключение электричества и потопы: последствия непогоды в Алтайском крае

Сорвало кровлю со здания детско-юношеской спортивной школы в Новичихе. Фото: t.me/noviciha22

Погода 8 марта не порадовала жителей Алтайского края весенним теплом. Вместо этого в регионе разбушевался порывистый ветер, срывающий крыши со зданий. В сводку ЧП добавились еще и потопы. Рассказываем о главных происшествиях выходного дня.

Серьезно непогода «прошлась» по Новичихе. Порывистым ветром со скоростью более 30 м/с в одну секунду сорвало кровлю со здания детско-юношеской спортивной школы. К счастью, обошлось без пострадавших. При падении крыши были порваны провода электроснабжения. В итоге без света остались 350 квартир, дом-интернат для престарелых, больница. На время восстановительных работ соцучреждения подключили к резервным источникам питания. Как сообщили «КП» в администрации Новичихинского района, на данный момент подача электроэнергии в селе восстановлена.

Учебный процесс в ДЮСШ прерываться не будет. Фото: t.me/noviciha22

- Работы по очистке прилегающей к ДЮСШ территории, первичной защите потолочных перекрытий от осадков и оценки ущерба результатов разрушения с привлечением специалистов строительного контроля запланированы на 9 марта. Учебный процесс учреждения дополнительного образования прерываться не будет, рисков для угрозы здоровья обучающихся нет, - сообщили в администрации.

От урагана в селе Новичиха также пострадала крыша многоквартирного дома. Ремонтные бригады уже ведут ее восстановление.

В селе Тюменцево ураганный ветер сорвал кровлю с детского сада. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил муниципалитету и краевым органам власти провести ремонт крыши в кратчайшие сроки. Работы начнутся уже завтра, все сделать должны в течение нескольких дней. По словам главы Тюменцевского района Ивана Дитца, 50 воспитанников учреждения начнут принимать уже завтра в группах другого детского сада в райцентре.

Подобная ситуация произошла 8 марта и в Ребрихе. Со здания магазина «Светофор» порывом ветра сорвало крышу, которая улетела на парковку и накрыла собой припаркованные автомобили. В Барнауле из-за сильного ветра снесло крышу нового остановочного павильона, сообщают в паблике Barnaul 22. Инцидент произошёл на улице 280-летия Барнаула в ЖК «Лапландия». На фотографии видно, что конструкция упала на припаркованный автомобиль.

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

А в окрестностях села Усть-Журавлиха в Усть-Пристанском районе разлилось настоящее море. Талые воды с полей затопили дорогу, пишет Mash.

- Картина получилась эпичная: прилив бьет о берег из ледяных скал под аккомпанемент шквального ветра. Утром передвигаться здесь можно было только на лодке, аки викинги, - говорилось в сообщении.

При этом, по данным краевого МЧС, паводковая обстановка в регионе остается стабильной, уровни воды в местных реках ниже критических.

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