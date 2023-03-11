Венера «поцелует» Юпитер: барнаульский астролог рассказала, чем опасно сближение планет

Событие будет длиться до середины марта Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году март богат на астрономические события. До середины месяца жители Алтайского края смогут наблюдать поистине знаковое и невероятное романтичное сближение Венеры и Юпитера. Вот только «поцелуй» сулит не только большие перспективы, но и крайне негативные перемены. Чем опасно сближение планет, «Комсомолке» рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

По словам астролога, март знаменует не только начало весны, но и станет фундаментом для реализации всего задуманного. Именно начало месяца определит, как будет складываться ваша жизнь в ближайшее время. В первых числах марта и началось сближение планет, которое продлится до середины месяца. Подобное событие происходит примерно раз в полтора года. Наблюдать за ним можно ночью невооруженным глазом.

Чего же ждать от этого «свидания» планет жителям Алтайского края? Если говорить о Венере, то планета символизирует любовь, достаток, благополучие, а Юпитер – изобилие, мощь, реализацию, поэтому, безусловно, нас ждут перемены. Планеты встречаются в знаке Овна, это говорит о серьезном выбросе энергии. Но очень важно пустить ресурс в нужное русло.

- Союз планет поможет осуществить задуманное, но нужно двигаться к осуществлению планов обдуманно и с осторожностью, ведь в противном случае события могут приобрести негативный характер. Сосредоточьтесь на важных сферах своей жизни, отбросьте лишнее и посвятите себя саморазвитию, налаживанию отношений со своей семьей и второй половинкой, а также подумайте над тем, как увеличить свой бюджет. Сейчас как раз самое время начать планировать свой летний отпуск, - отметила Вера Топчеева.

В это время удача улыбнется Ракам, Весам и Тельцам, а вот Скорпионам, Козерогам и Львам нужно поберечь свои деньги и избегать эмоциональных порывов.

К слову, сближение планет станет не единственным знаковым событием марта. 21 числа произойдет Весеннее равноденствие. Как рассказали в барнаульском планетарии, это астрономическое событие означает, что день становится длиннее, а ночь – короче.

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