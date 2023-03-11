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11 марта 2023 1:00

Венера «поцелует» Юпитер: барнаульский астролог рассказала, чем опасно сближение планет

Жители Алтая смогут до середины марта наблюдать сближение планет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Событие будет длиться до середины марта

Событие будет длиться до середины марта

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году март богат на астрономические события. До середины месяца жители Алтайского края смогут наблюдать поистине знаковое и невероятное романтичное сближение Венеры и Юпитера. Вот только «поцелуй» сулит не только большие перспективы, но и крайне негативные перемены. Чем опасно сближение планет, «Комсомолке» рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

По словам астролога, март знаменует не только начало весны, но и станет фундаментом для реализации всего задуманного. Именно начало месяца определит, как будет складываться ваша жизнь в ближайшее время. В первых числах марта и началось сближение планет, которое продлится до середины месяца. Подобное событие происходит примерно раз в полтора года. Наблюдать за ним можно ночью невооруженным глазом.

Чего же ждать от этого «свидания» планет жителям Алтайского края? Если говорить о Венере, то планета символизирует любовь, достаток, благополучие, а Юпитер – изобилие, мощь, реализацию, поэтому, безусловно, нас ждут перемены. Планеты встречаются в знаке Овна, это говорит о серьезном выбросе энергии. Но очень важно пустить ресурс в нужное русло.

- Союз планет поможет осуществить задуманное, но нужно двигаться к осуществлению планов обдуманно и с осторожностью, ведь в противном случае события могут приобрести негативный характер. Сосредоточьтесь на важных сферах своей жизни, отбросьте лишнее и посвятите себя саморазвитию, налаживанию отношений со своей семьей и второй половинкой, а также подумайте над тем, как увеличить свой бюджет. Сейчас как раз самое время начать планировать свой летний отпуск, - отметила Вера Топчеева.

В это время удача улыбнется Ракам, Весам и Тельцам, а вот Скорпионам, Козерогам и Львам нужно поберечь свои деньги и избегать эмоциональных порывов.

К слову, сближение планет станет не единственным знаковым событием марта. 21 числа произойдет Весеннее равноденствие. Как рассказали в барнаульском планетарии, это астрономическое событие означает, что день становится длиннее, а ночь – короче.

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