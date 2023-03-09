На Алтае уже в марте проснутся агрессивные самки комаров

Агрессивные проснувшиеся самки комаров могут омрачить мартовские пикники Фото: Олег УКЛАДОВ

Комары в марте? Да, причем еще и агрессивные! По словам доктора биологических наук, единственного в России специалиста по сциаридам Людмилы Комаровой, время пробуждения кровососущих сместилось с апреля на март.

- Климат меняется, уже в первом месяце весны становится тепло, появляются проталины, много влаги, и самки начинают просыпаться, - рассказывает Людмила Комарова. - Причем эти комарихи уже с яйцами, им не надо спариваться и оплодотворяться, но при этом нужно подкрепиться кровью, чтобы яйца сформировать до созревания.

Именно эти самки в поисках белка и накидываются на человека и животных.

- При этом природой четко обозначено, сколько крови им нужно для яиц, - заметила доктор биологических наук, - если их в этот момент смахнуть, то они просто «сходят с ума» и в следующий раз присасываясь, качают кровь бесконтрольно, пока не взорвутся.

По словам Людмилы Комаровой, агрессивные самки с яйцами кусают в первую очередь вспотевших людей, среди их любимых запахов - пивной, потому они активно набрасываются на любителей пенного, посетителей питейных заведений. Кроме того, жужжащих вампирш привлекают духи, сделанные на основе феромонов насекомых.

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