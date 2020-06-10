«Невероятно красивые – с шипами и усиками»: алтайский ученый собрала коллекцию комариных гениталий

- Вы бы видели, какие у них красивые гениталии – со щетинками, подушечками усиками, шипами, крючками, - восхищается комарами профессор Людмила Комарова, которая собрала целую коллекцию детородных органов насекомых.

Шутки в сторону! Ученым движет исключительно научный интерес, ведь гипопигий – гениталии – это единственная структура у комаров, которая не изменилась за 12 млн лет. А все эти шипы и колючки нужны для того, чтобы было невозможно скрещиваться с самками другого вида.

- Гениталии являются основным классифицирующим признаком, который позволяет понять вообще, кто перед нами. Самки однообразные, яйцеклады визуальные мало чем отличаются. Смотришь – черные мушки и все. А самцы – уникальны, - говорит Комарова.

Профессор Людмила Комарова о науке, любви и можно ли развивать науку в регионе 00:00 00:00

Представляете, на гениталиях комаров-сциарид (почвенный вид комаров микроскопических размеров – прим.авт.), которых изучает профессор, есть даже такая штука, которая больше напоминает гарпун – чтобы удерживать самку во время оплодотворения.

Про любовь

Раз уж зашел разговор на такую щекотливую тему, то мы решили заодно спросить у Людмилы Алексеевны и про любовь. Есть ли она вообще?

Несмотря на научный подход, Комарова уверена - настоящая любовь может длиться всю жизнь.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Что такое любовь? Это ведь чисто химическое чувство, происходит гормональный всплеск – и влюбляешься, а когда химия проходит, поражаешься, где были мои глаза. Это все происходит на уровне запахов. Люди, как и комары, бывает, особо и не понимают, что происходит – летят на источник. Однажды моя знакомая-ученый несла феромоны. Казалось бы, у нее была маленькая колбочка, плотно закрытая, улетучиться ничего не могло, но даже на молекулярном уровне этого оказалось достаточно. Пока она стояла на остановке, вокруг скопилось не только большое количество насекомых, но и мужчин, которые проявляли к ней интерес! Она внешне обычная женщина, а тут самцы слетелись, как мухи на мед!

Несмотря на научный подход, Комарова уверена - настоящая любовь может длиться всю жизнь.

- Главное, постоянно стимулировать выработку этих гормонов. Я всегда говорю, что женщина должна быть красивой и всегда привлекать и волновать мужчину, даже если они прожили в браке уже 30 лет. За собой всегда надо следить – тогда мужчина будет как шелковый – тут вам и кофе в постель, и порядок в доме наведет, лишь бы вы снова на него с лаской посмотрели, - говорит ученый.

Кстати, в свое время профессор Комарова чуть было не сорвала весь научный процесс европейским ученым. Ее пригласили как докторанта Томского госуниверситета на стажировку в Стокгольм, она, как всякая нормальная русская женщина, привезла полный чемодан нарядов.

Профессор в студии радио КП-БарнаулФото: ОЛЕКСЮК Иван

- Я ведь провинциалка, взяла с собой все самое красивое. Иду по кампусу на «шпильках» и в юбке – ничего необычного. А машины останавливаются, фотографируют. Я понять ничего не могу, с чего такой интерес. Оказывается, у них там принято – никаких духов, одежда повседневная – и не дай бог, чтобы колени оголены. Мне коллега потом говори: «Людмила, я тебя умоляю, давай тебе джинсы купим и обувь на плоской подошве, не смущай ты людей, не отрывай их от работы, они и так каждый день делегациями ходят посмотреть, в чем профессор Комарова сегодня пришла», - рассказывает ученый.

Профессор изучает комаров всю свою жизнь.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, ученого-энтомолога не раз звали переехать в Европу, чтобы там вести свою научную деятельность, но профессор отказывалась:

- Не поехала я на Запад потому, что у меня здесь семья и близкие. Когда звали, я не могла их оставить. Жалею ли? Иногда.

Сейчас Комарова готовит к публикации очередной доклад, она открыла три новых вида комаров-сциарид.