Ледовая пластика барнаульца Александра Парфенова украсила берег Байкала

Ледопластика Александра Парфенова на Байкале. Фото Евгения Михайлова и из личного архива героя публикации

Барнаульский скульптор Александр Парфенов стал участником интереснейшего проекта Olkhon Ice Park на Байкале. Команда именитых мастеров со всей России создала шедевры из ледовых наростов, рельефов, созданных самой природой.

Фото Евгения Михайлова и из личного архива героя публикации

Именно наш земляк еще три года назад решил использовать на фестивалях снежных и ледовых скульптур не обычные ледовые блоки, а застывшие наплески священного озера. Новое направление в искусстве получило название «ледопластика», и в этом году ей был посвящен целый парк, который сегодня восхищает всех, кто оказывается на этом сказочном берегу.

Фото Евгения Михайлова и из личного архива героя публикации

Главной темой эксклюзивного парка стали предания и эпос народов Севера. Александр Парфенов сумел разглядеть и освободить из ледяных оков пятиметровую русалку, наблюдающую за хрустальными кораблями, задумчивую черепаху, священное дерево Иггдрасиль (или Эйва), в виде которого скандинавы представляли себе вселенную, и другие интереснейшие образы.

Фото Евгения Михайлова и из личного архива героя публикации

Кстати, применение бензопил участникам проекта было запрещено. Ледовые наплески обрабатывались вручную. Это значит, когда фигуры растают, вредные вещества в Священное озеро не попадут. Парк закроют во второй половине марта, когда и русалочка и другие шедевры снова сольются с водою Байкала.

Фото Евгения Михайлова и из личного архива героя публикации

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