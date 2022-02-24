Скульптор с мировым именем из Барнаула создал ледяные шедевры на Байкале

Мистике и знакам природы Александр давно не удивляется Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Скульптор Александр Парфёнов из Барнаула на международном фестивале ледяных скульптур Olchon-ice-fest создал пять фантастических композиций на берегу Байкала. В этом году 27-кратный призер международных чемпионатов по скульптуре выступал вне конкурса.

«Главная задача профи – рассказать миру о том, что скульптор всегда номер два, соавтор природы», – сообщали местные СМИ.

Мистике и знакам природы Александр давно не удивляется Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Каждый год Байкал застывает при разной погоде и в зависимости от силы ветра, температуры и продолжительности штормового периода, берег обрастает извилинами сосулек. Но нет ни одной капли, застывшей не по законам гармонии не на своём месте! - рассказал «Комсомолке» Александр Парфенов. - Когда на первом ольхонском фестивале я увидел берег в наплывах и сосульках бушующего во время застывания Байкала, мозг спонтанно превратил их в образы, и я не удержался, сделал их.

Мистике и знакам природы Александр давно не удивляется Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В этом году наш земляк намеренно отказался от участия в конкурсной программе фестиваля.

- Это нужно было, чтобы не играть в царя горы, а выключить себя, чтобы следов моей (человеческой) деятельности как-бы не было. Чтобы подчиниться гармонии священного места, услышать и усилить её, - объясняет скульптор с мировым именем.

Пока Парфенов работал, вися на ледяной стене, многие прохожие желали - «Бог в помощь!»

- Не-не-не! Это я - ему в помощь, - отвечал Александр, считая, что искусство – это лучшее, что может предложить человек в диалоге с более древними силами природы.

Мистике и знакам природы Александр давно не удивляется Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тема нынешнего фестиваля звучала загадочно и мощно: «Из глубины веков». В ледяных извилинах на берегу Байкала Парфенов разглядел и грустного мамонтенка, на которого внимательно смотрит гриф, и мудрого старца, и настороженных волков, и нерпу, с зародышем внутри. И все они как будто явились сами в музыке ледяных капель, в вихре застывающего озера.

- Когда закончил «проявлять» волков (работа вообще была мистически похожа на печать фотографий в проявителе под красным фонарём в детстве), где-то в округе завыл волк, - рассказывает Парфенов. - Я думал - да ну, это собака. Но на следующий день сотрудник национального парка сказал, что на Ольхоне живёт стая волков.

Всей этой мистике и знакам природы Александр давно не удивляется. Уже в 14 лет, талантливый барнаулец видел в извилинах корней деревьев нечто большее и помогал образам раскрыться.

Мистике и знакам природы Александр давно не удивляется Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Его деревянными скульптурами украшены парки не только в России, «корнепластику» от Парфенова покупали и в Европе, и в Японии.

- Поэтому мне легко было шагнуть от ледовой скульптуры – к ледопластике, - говорит Александр. – И, на мой взгляд, это явление на Ольхоне привлекло больше внимания, чем сам международный фестиваль.

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