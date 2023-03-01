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НовостиОбщество1 марта 2023 12:38

80 аварийных домов хотят снести в Барнауле в 2023 году

В прошлом году в краевой столице снесли 51 аварийный дом
Герман Архаров
С начала 2023 года на расселение из аварийного жилья из бюджета города уже направили 56 млн рублей

С начала 2023 года на расселение из аварийного жилья из бюджета города уже направили 56 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Барнауле планируют снести 80 многоквартирных аварийных домов. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель комитета ЖКХ краевой столицы Денис Ращепкин

На расселение жителей краевой столицы из аварийного жилья выделили 450 миллионов рублей по муниципальной программе.

С начала 2023 года на расселение из аварийного жилья из бюджета города уже направили 56 млн рублей.

Добавим, что в прошлом году в краевой столице снесли 51 аварийный дом.