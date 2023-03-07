Барнаульская жертва ловеласа всея Руси возмущена мягкостью приговора Алексею Суровегину

Алексей Суровегин. Скриншот сюжета передачи: «Кстати» Нижегородских новостей»

Жительница Барнаула, пострадавшая от действий любовного мошенника Алексея Суровегина, считает приговор, вынесенный преступнику, слишком мягким. Защита потерпевший и прокуратура подали апелляцию. При этом пока одна обманутая женщина пытается наказать любовного афериста более сурово, другая его жертва бросилась спасать ловеласа от тюрьмы.

Приговор за золото в ломбарде

Напомним, на Алтае в начале года начался суд над 29-летним альфонсом, умудрившемуся обмануть десятки доверчивых женщин по всей стране, разведя их на большие деньги. До этого отпетый пройдоха жил припеваючи, купаясь в теплых морях на денежки любовных пассий, высылая с теплого песочка всем одно и то же видео с голым торсом и обещанием отдать долги.

Причем судили героя-любовника не за мошенничество, а за кражу. У одной из своих жертв из Барнаула мужчина похитил золотые украшения и сдал их в ломбард. Когда появилось заявление в полиции, Суровегин был объявлен в федеральный розыск, при этом, по словам потерпевшей, писал ей угрожающие сообщения с требованием забрать заявление. В январе беглец был доставлен в Барнаул и заключен под стражу.

В начале февраля 2023 года суд приговорил обвиняемого к двух годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, обязав выплатить потерпевшей 77 000 рублей. Смягчающими обстоятельствами посчитали признание подсудимого, его содействие следствию и наличие у него маленького ребёнка.

«Я предал тебя в деньгах, но не в жизни»

Самое пикантное в этой истории то, что защищать молодого человека в Сибирь прилетела одна из обманутых им дам из Нижегородской области. Предпринимательницу и мать троих детей ловкач в свое время раскрутил аж на восемь миллионов рублей, и эта женщина тогда привлекла к истории громкое внимание. Но после парочки очередных встреч с Дон Жуаном и признаний типа «Я предал тебя в деньгах, но не в жизни и никогда не предам», дама, бросив мужа, полетела в Сибирь спасать героя-любовника. Женщина наняла ему адвоката и приготовила хорошие характеристики.

По версии адвоката барнаульской потерпевшей Максима Сурова, озвученной в передаче «Кстати» нижегородского ТВ, такая ретивая защита могла быть вызвана и тем, что бизнес-вумен из города Павлово до сих пор любит Суровегина и якобы ждет от него ребенка.

Во время процесса подсудимый пытался прикрывать лицо красной папочкой, и все же пару раз попал в камеру. На кадрах, в сравнении с предыдущими его съемками, видно, что пухленький блефующий любовник спал на лицо, постройнел.

- Да он похудел, был какой-то сине-зеленый на суде, но когда объявили приговор, изменился в лице и тут же стал смотреть на всех сверху вниз, - отметил Максим Суров.

В комментариях к этой новости в сетях одни удивляются мягкости приговора, другие женским влюбленным извилинам, а кто-то даже пишет в адрес мошенника: «Красавчик, а бабы - сами дуры».

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