В Барнауле начался суд над альфонсом, который «развел» женщин на десятки миллионов рублей

Деньги доверчивых возлюбленных ловелас тратил на развлечения и путешествия. Скриншот сюжета ren.tv

В Барнауле начался суд над 30-летним ловеласом, умудрившемся раскошелить россиянок на десятки миллионов рублей. Многочисленные возлюбленные летят в сети отпетого мошенника как мотыльки на пламя и отдают ему немалые деньги буквально на блюдечке с голубой каемочкой. Смазливый, чуть пухловатый мачо знакомится с жертвами в соцсетях, представляясь одиноким бизнесменом, обещая при этом обеспечить возлюбленной красивую жизнь. Ну а потом вступает в отношения с очередной единственной и неповторимой и ловко разводит на деньги.

Любовный заработок мошенник чаще всего тратил преимущественно на развлечения и купания в морях себя любимого. Иногда герой-любовник высылал доверчивым барышням приветы с теплых берегов и обещания вернуть должок. К примеру, однажды во время отдыха в Турции Дон-Жуан записал видео с обещанием рассчитаться с долгами и разослал всем своим воздыхательницам.

Судят героя-любовника при этом пока что вовсе не за мошенничество, а за кражу. Одна из жительниц Барнаула обратилась в полицию, после того как «милый друг» не погнушался отнести в ломбард ее драгоценности. Уголовное дело по данному факту было возбуждено е в апреле.

Самое любопытное в этой истории то, что защищать Дон-Жуана в Сибири ринулась бизнес-вумен из Нижнего Новгорода, которую альфонс обчистил на восемь миллионов рублей.

- Мать троих детей встречалась с ловким мошенником в тайне от мужа и когда оказалась обманутой, то привлекла к истории громкое внимание,- сообщало РЕН-ТВ.

Но теперь, чудны дела сердечные, отказалась от своих показаний в полиции и приехала в Барнаул, чтобы защитить ловеласа. Дама наняла адвоката для подсудимого, приготовила хорошие характеристики с работы, пытается сделать все, чтобы защитить его от «казенного дома».

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