«Я нудный, иногда веселый». 8 марта Алтайский театр Драмы приглашает дам на юбилей ведущего актера

Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

8 марта зрителей приглашают в Театр Драмы на юбилейный вечер заслуженного Артиста России Антона Кирков. В международный женский день любимому многими актеру исполняется 50 лет. Именно поэтому творческий вечер решили назвать «50/50», что означает «половина на половину» — сосуществование в жизни двух противоположных начал и золотую середину.

Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Вечер будет состоять из двух частей. Сначала зрителям покажут постановку по автобиографии, написанной самим юбиляром. В ней сыграют Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков. Герои будут параллельно существовать в монологах-воспоминаниях и диалогах с персонажами.

- Это будет шутка, воспоминание с легким юмором, - поделился в эфире радио «КП» виновник торжества.

На вторую часть заготовлен театральный «капустник», который будет сюрпризом для самого актера.

Сын артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой с малолетства нередко проводил время в театре.

- Однажды была вечерняя репетиция, мне стало скучно, я взял грим и пошалил, намазав все выключатели в коридоре, - с улыбкой вспоминает юбиляр.

Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Сегодня он сам выходит на сцену в самых разных ролях - Свирида Голохвастова в комедии «За двумя зайцами», пьяницы-философа Пашкина в спектакле «Два ангела, четыре человека», героя-космонавта Сергея Лысова, бывшего школьного «лошка» из постановки «Космос», благородного вора Валерия из «Интуиции» и многих других. Одним из самых интересных для себя спектаклей на данный момент актер считает «Пленные духи», идущие на малой сцене, где Кирков играет поэта Андрея Белого.

За годы работы в театре с заслуженным артистом России приключалось немало интересного. Ситуации бывали разные - и комические, и травмоопасные.

- Однажды во время спектакля неожиданно с петель громко упала дверь, пришлось спонтанно добавить фразу: «Ничего, скоро переезжаем». Был случай, когда ногу подворачивал и с травмой доигрывал до конца, да и занозы были, так как босяком приходилось ходить по сцене, - вспоминает актер.

За постановку праздничного вечера 8 марта отвечает артист Виктор Осипов.

- Мы готовим представление как подарок для Антона. Но это даже больше подарок для всех актеров Драмы, - говорит Осипов. - Антон - душа и лицо нашего театра, рассказывать о нём, придумывать что-то вместе с ним – уже праздник.

Актеры надеются, что и для зрителей этот вечер станет душевным и праздничным.

Из блиц-опроса Антона Киркова на радио «КП»

- Комедия или трагедия?

- Комедия

- Положительный или отрицательный герой?

- Отрицательный

- Режиссер: деспот или демократ?

- Демократ-деспот

- Какой супер способностью вы хотели бы обладать?

- Супер памятью

- Расскажите о себе в пяти прилагательных

- Скучный, нудный, неинтересный, иногда веселый, грустный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Война и мир»: летят щепки и комета. В Барнауле продолжаются гастроли театра Вахтангова

Стена, Максакова с канистрой, заноза Наташи - чем запомнится эпохальная постановка на Алтае (подробнее)