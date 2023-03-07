«Я нудный, иногда веселый». 8 марта Алтайский театр Драмы приглашает дам на юбилей ведущего актера

Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков
Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина
8 марта зрителей приглашают в Театр Драмы на юбилейный вечер заслуженного Артиста России Антона Кирков. В международный женский день любимому многими актеру исполняется 50 лет. Именно поэтому творческий вечер решили назвать «50/50», что означает «половина на половину» — сосуществование в жизни двух противоположных начал и золотую середину.
Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков
Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина
Вечер будет состоять из двух частей. Сначала зрителям покажут постановку по автобиографии, написанной самим юбиляром. В ней сыграют Кирков-персонаж и реальный Антон Кирков. Герои будут параллельно существовать в монологах-воспоминаниях и диалогах с персонажами.
- Это будет шутка, воспоминание с легким юмором, - поделился в эфире радио «КП» виновник торжества.
На вторую часть заготовлен театральный «капустник», который будет сюрпризом для самого актера.
Сын артиста Анатолия Киркова и художницы по свету Нины Кирковой с малолетства нередко проводил время в театре.
- Однажды была вечерняя репетиция, мне стало скучно, я взял грим и пошалил, намазав все выключатели в коридоре, - с улыбкой вспоминает юбиляр.
Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Алтайского края и России Антон Кирков
Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина
Сегодня он сам выходит на сцену в самых разных ролях - Свирида Голохвастова в комедии «За двумя зайцами», пьяницы-философа Пашкина в спектакле «Два ангела, четыре человека», героя-космонавта Сергея Лысова, бывшего школьного «лошка» из постановки «Космос», благородного вора Валерия из «Интуиции» и многих других. Одним из самых интересных для себя спектаклей на данный момент актер считает «Пленные духи», идущие на малой сцене, где Кирков играет поэта Андрея Белого.
За годы работы в театре с заслуженным артистом России приключалось немало интересного. Ситуации бывали разные - и комические, и травмоопасные.
- Однажды во время спектакля неожиданно с петель громко упала дверь, пришлось спонтанно добавить фразу: «Ничего, скоро переезжаем». Был случай, когда ногу подворачивал и с травмой доигрывал до конца, да и занозы были, так как босяком приходилось ходить по сцене, - вспоминает актер.
За постановку праздничного вечера 8 марта отвечает артист Виктор Осипов.
- Мы готовим представление как подарок для Антона. Но это даже больше подарок для всех актеров Драмы, - говорит Осипов. - Антон - душа и лицо нашего театра, рассказывать о нём, придумывать что-то вместе с ним – уже праздник.
Актеры надеются, что и для зрителей этот вечер станет душевным и праздничным.
- Комедия или трагедия?
- Комедия
- Положительный или отрицательный герой?
- Отрицательный
- Режиссер: деспот или демократ?
- Демократ-деспот
- Какой супер способностью вы хотели бы обладать?
- Супер памятью
- Расскажите о себе в пяти прилагательных
- Скучный, нудный, неинтересный, иногда веселый, грустный.
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