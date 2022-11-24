Вернулся, как и обещал жене. Спустя 80 лет на Алтае захоронили останки красноармейца

Провожать в последний путь красноармейца пришло сразу четыре поколения его семьи Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае спустя 80 лет семья из Заринска встретила своего героя, без вести пропавшего в период Великой Отечественной войны. Поисковики нашли останки красноармейца в Ленинградской области. Теперь родственники захоронили его на малой родине, рядом с женой. Подробности - в нашем материале.

О Макаре Степановиче Сидорове семья знала немного - дату рождения и день, когда солдат попал в списки пропавших без вести. В архиве родственников сохранились снимки его жены, детей, а самого героя, к сожалению, нет. Свежий виток в истории красноармейца появился благодаря раскопкам в Ленинградской области. Именно там поисковики нашли останки солдата и медальон. Повезло, что записка на нем хорошо сохранилась. Информацию сразу разместили в группе, куда входят поисковики со всей России. Руководитель заринского клуба «Память» Валерий Беспалов заметил эту новость и показал запись жене.

- Я ссылку сделал, и жене, так, между делом, говорю: «Вот что нашли». Она посмотрела, ее заинтересовала фамилия. Затем уточнила имя, отчество, а потом сказала, что это ее дед! - говорит Валерий Беспалов.

Затем семья столкнулась с трудностью. Доставить прах героя на родину - сложный процесс, требующий оплаты. За помощью родственники обратились к депутату Государственной Думы по своему избирательному округу Александру Прокопьеву:

Семья обратилась к депутату Государственной Думы по своему избирательному округу Александру Прокопьеву Фото: Виталий БАРАБАШ

- Это захоронение было обнаружено в Ленинградской области, в частном огороде, на глубине всего 2 штыков лопаты, и на одном из красноармейцев сохранился медальон с данными, таким образом удалось установить личность. И вот через 80 лет мы возвращаем его на малую Родину, и это говорит о том, что никто не забыт, - Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы РФ.

На малой родине провожать в последний путь красноармейца пришло сразу четыре поколения его семьи. Им передан на память тот самый медальон, записка, карандаш и монеты, которые обнаружены при солдате.

Семья решила захоронить останки солдата рядом с его женой на Михайловском кладбище Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

По словам председателя Регионального Совета Поискового движения России Галины Буймовой, территория, где нашли останки, была линией фронта на протяжении практически всей обороны Ленинграда. А в августе и начале сентября 1942 года там шли кровопролитные бои, немецко-фашистские войска ожесточенно пытались прорвать оборону. Но бойцы, среди которых были наши земляки, ценой своей жизни дали мощный отпор.

Семья решила захоронить останки солдата рядом с его женой на Михайловском кладбище Барнаула. Он пусть и спустя 80 лет, но вернулся к ней, как и обещал.

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