Останки солдата Великой Отечественной войны захоронили в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-11T12:32:03+03:00

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Если бы боец Красной Армии Иван Овсянников, который уехал на фронт из Алтайского края, не заполнил записку для именного медальона, он навсегда мог остаться пропавшим без вести. Только это обстоятельство позволило опознать останки солдата. Накануне, 10 октября, их захоронили в родном селе бойца. Это стало возможным, благодаря поддержке Фонда социального содействия депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева.

Оказывается, многие бойцы в годы войны из суеверия не заполняли записки для медальонов. Поисковики находят останки, а медальон, как правило, пуст. Идентифицировать имя бойца в такой ситуации практически невозможно. Тем примечательнее случай, связанный с Иваном Овсянниковым. Поисковики отмечают, что за тридцать лет поисковых экспедиций в Республике Карелия останки солдата с именным медальоном удалось обнаружить впервые!

Записка и медальон. Фото Прокоповича Е.Н., директор Ругозерской школы

– Это не просто уникальный случай, это на миллионы такой случай! Не все солдаты заполняли эти медальоны. Почему не заполняли – примета такая была – заполнишь и убьют. Поэтому теперь страшное сожаление у любого поисковика, когда мы находим останки солдата, открывается медальон, а он не заполнен. Мы не знаем, что это за солдат, и он будет похоронен на земле, где его нашли, как безымянный, – говорит руководитель Алтайского краевого поискового отряда «Высота» Татьяна Нетбайло.

Кстати, в Карелии побывала внучка Ивана Овсянникова – Валентина Ворончихина. Она прошлась по тем местам, где воевал ее дедушка.

Как оказалось, Ивана Овсянникова провожали на фронт на перроне бийского вокзала в сентябре 1941-го года. 400 бойцов прошли всего лишь пятидневный курс подготовки и приняли свой первый и последний бой. На карельской земле у села Ругозеро погиб почти весь сибирский батальон. В списке погибших оказался и наш земляк. Благодаря поисковикам, удалось установить, что он дошел до вражеских финских окопов, где дрался в рукопашную. 77 лет прошло, прежде чем его потомки узнали о том, что произошло с ним на фронте. Все это время он числился в списке пропавших без вести.

Останки участника Великой Отечественной войны захоронили в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ

Выехать в Карелию и забрать останки героически погибшего деда школьному библиотекарю Валентине Ворончихиной помог фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. Организацией похорон занимались депутат АКЗС Вадим Смагин, а также администрация Кытмановского района.

Накануне, 10 октября, Ивана Овсянникова предали земле в его родном селе Дмитро-Титово, как и подобает в таких ситуациях, с воинскими почестями. Проститься с героическим земляком пришли сотни людей. Многие плакали. Теперь солдат будет покоиться рядом со своей дочерью, которая так хотела узнать о судьбе отца.