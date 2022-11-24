Блондинки, брюнетки и «шоколадный заяц»: как выглядят яркие и экзотичные участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022»

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

26 ноября в Барнауле состоится конкурс красоты и талантов «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». За почетные титулы и корону поборются девять блистательных и талантливых парней и девушек. Показываем, как выглядят участники.

Надежда Печенкина, г. Барнаул, 36 лет

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Замужем, воспитывает двоих детей: сына и дочь. Работает в магазине женской одежды.

- Делаю людей довольными и счастливыми. Покупатели возвращаются вновь и вновь, и мне это очень приятно! Мой девиз: все, что ни делается в жизни, только к лучшему!

Екатерина Осипова, г. Барнаул, 38 лет

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Замужем, мама двух замечательных детей. Работает старшим оператором на АЗС. Обожает готовить, печь торты и петь. А также любит встречать гостей и радовать их.

- В общем, люблю жизнь и радуюсь каждому новому дню. А также помогаю своей любимой доченьке в достижении поставленных целей. Мой девиз: относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе!

Дарья Мирошниченко, г. Барнаул, 22 года

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Репетитор по истории и обществознанию, магистрант Алтайского государственного университета. Стипендиат и победитель многих международных научных конференций, грантов и конкурсов по истории, спикер по ораторскому мастерству. А также фотомодель и «Мисс Стиль Барнаул - 2018».

- Занимаюсь фитнесом, танцами high heels, вокалом, умею играть на фортепиано. Долгое время была ведущей мероприятий разного уровня. Мой девиз: всегда идти вперед и не сдаваться!

Анастасия Осипова, г. Барнаул, 18 лет

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Общительный и позитивный человек. С детства занимается танцами, спортом и пишет стихи. Сейчас увлекается психологией и активно развивается в бьюти-сфере.

- Уже два года занимаюсь любимым делом - привожу любые бровки в порядок и делаю людей чуть краше. Также я мечтаю открыть свою студию. Мой девиз: никогда не отказывайтесь от своей мечты, все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

Князева Дарья, г. Барнаул, 22 года

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Учится в АГАУ на факультете ветеринарной медицины. Любит с пользой проводить время и заниматься спортом.

- Всегда иду к своим целям ! Мой девиз: живи настоящим моментом, жизнь - это череда мгновений.

Елена Туралина, Алтайский район, 32 года,

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Елена - федеральный государственный служащий. Свободное время посвящает сыну-первокласснику. Мастерски управляет автомобилем, имеет призовые места в районных автосоревнованиях.

- Мой жизненный девиз: у каждого из нас есть только два пути - смириться с тем, что мы имеем, либо взять на себя ответственность за изменение своей жизни к лучшему.

Данил Кирякин, г. Новоалтайск, 18 лет

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Учится в Алтайском краевом колледже культуры.

- Уже на протяжении 14 лет занимаюсь бальными танцами. Также работаю хореографом в своей студии латиноамериканских танцев.

Кузнецов Артем, г. Барнаул, 28 лет

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Лейтенант запаса – снайпер. Обожает авто- и мотоспорт, ярый поклонник motoGP. Летом катает желающих на скутере и байке по улицам города.

- Тот самый таксист у которого, свой бизнес, а именно - автомастерская. Мечтаю открыть свой картинг-клуб и детскую школу мотоспорта. Веду свой телеграм-канал. Мой девиз: keep moveing forward (только вперед!).

Адум Джидда Дана, г. Барнаул, 21 год

Участники конкурса «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022». Фото предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Студент Алтайского госуниверситета. Это самый экзотичный участник конкурса. Он приехал в Сибирь из Чада, который находится в центральной Африке! За год научился сносно говорить на русском, попробовал пельмени, борщ и другие русские блюда. А еще поработал поваром и барменом и научился не бояться снега.

- Есть у нас в университете девушка из Африки, может, станцует в моем творческом номере, сам я не очень умею. Главное для меня – новый эксперимент.

Конкурс организует модельное агентство Татьяны Жилиной. Финал состоится 26 ноября в 18:00 в банкет-холле «Времена года» (ул. Солнечная Поляна 15). На мероприятии ожидаются фэшн-шоу, показ модной коллекции от алтайских дизайнеров, выступления артистов, конкурсная программа и розыгрыш призов. Стоимость билетов – 500 рублей. 12+.

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