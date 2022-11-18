Барнаульский студент Адум Джидда из Африки задумал стать мистером Сибири-2022

21-летний студент Алтайского государственного университета Адум Джидда Фото: из личного архива героя(ев) публикации

21-летний студент Алтайского государственного университета прошел кастинг на конкурс «Мистер Сибирь 2022», финал которого состоится в краевой столице 26 ноября. В интервью «КП»- Барнаул» Адум рассказал, почему решил отправиться из жаркой Африки в Сибирь и с какими приключениями здесь столкнулся.

«Приду на лекции, когда растает»

По словам студента из Африки, принять участие в конкурсе красоты и талантов ему посоветовал друг-таджик, который сейчас живет в Санкт-Петербурге.

- Он сам принимал участие в таком конкурсе, сказал, что это будет интересный опыт, знакомство с новыми людьми, - рассказывает Адум.

Симпатичный парень не боится приключений и выхода из зоны комфорта. Именно поэтому год назад он прилетел учиться на Алтай. Правда, в первые моменты натерпелся страха.

21-летний студент Алтайского государственного университета Адум Джидда Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мой старший брат, который закончил институт международных отношений в Москве, сказал, что даже не все русские знают, что такое Барнаул, - рассказывает африканец. – Когда я долетел, позвонил ему и испуганно сообщил, что, похоже улетел в другую страну, потому что слишком долго из Москвы летели. Брат меня успокоил, напомнив, что в России большие пространства.

Когда Адум появился в общежитии, вахтер воскликнул: «О, а ты откуда приехал?».

- До этого я месяц учил русский дистанционно, но не понял, что значит эта фраза, - вспоминает студент. - В первые недели мне было сложно от того, что все говорят только на русском, я мало понимал.

На занятия студент из Африки пришел только через неделю.

- Мне позвонили из университета, спросили, почему меня нет. Я ответил, что за окном снег, приду, когда растает, - вспоминает парень. - «В таком случае ты будешь учиться только летом!» - засмеялась преподаватель и объяснила, что в Барнауле даже во время снега нужно обязательно ходить на пары.

«Подружка много пила и курила»

За год в Сибири Адум научился довольно сносно говорить на русском, попробовал пельмени, борщ и другие русские блюда, поработал поваром и барменом, научился не бояться снега.

21-летний студент Алтайского государственного университета Адум Джидда Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

За это время у него даже появилась русская подружка, правда сейчас парень с ней расстался.

- Она слишком много пьет и курит, - объяснил Адум.

Угостил ухой по-африкански

Африканец признался, что больше всего в России его напугало то, что люди много пьют.

- Мои русские друзья тоже пьют, при этом они очень хорошие, - заметил студент из Африки, сам не пьющий и не курящий.

Адум поделился, что очень скучает по родне . У его уважаемого в Чаде отца три жены, которых все дети (а их много!) называют мамами и никто не ссорится. Отметил, что в его родном городе Нджамене, столице Чада - много подростков играют в футбол прямо на улицах и еще там, конечно, тепло и много фруктов.

- Здесь фрукты дорогие, а бананы вообще безвкусные, - вздохнул парень, успевший в Сибири не только полюбить борщ, но и приготовить его. Также он угостил друзей и ухой по-африкански - более острой.

На конкурсе «Мистер Сибирь 2022», Адум намерен рассказать о себе и своей стране.

21-летний студент Алтайского государственного университета Адум Джидда Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Есть у нас в университете девушка из Африки, может станцует в моем творческом номере, сам я не очень умею, - улыбается симпатичный парень. - - Главное для него – новый эксперимент, которых он не боится .

Справка!

Традиционный конкурс красоты и талантов «Королева красоты Сибири & Мистер Сибирь 2022» https://vk.com/club25126869 состоится в Барнауле 26 ноября в 18.00 в банкет-холл «ВРЕМЕНА ГОДА» (ул. Солнечная Поляна, 15).

В программе:

- фэшн-шоу от ведущего состава модельного агентства Татьяны Жилиной

- показ модной коллекции одежды лучших дизайнеров Алтайского края

- выступления лучших артистов Сибири

- яркая конкурсная программа

- розыгрыш подарков от спонсоров

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