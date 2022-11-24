На Алтае КамАЗы поехали на смену большегрузу, который попал под поезд, но тоже попали в аварию

23 ноября на переезде столкнулись поезд и КамАз. Фото: Восточное МСУТ СК России

23 ноября на железнодорожном переезде между новосибирской станцией Краснозерское и алтайскими Хабарами произошла страшная авария: в результате столкновения КамАЗа и поезда погиб водитель грузовика. Но, как говорится, беда не приходит одна: из-за аварии были задержаны два поезда, а два КамАЗа, которые спешили на смену попавшему в аварию, сами угодили в ДТП. В комментариях люди окрестили место трагедии не иначе как проклятым!

По официальной информации, водитель КамАЗа с прицепом выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом. После удара автомобиль отбросило на соседний путь под еще один грузовой поезд, водитель большегруза погиб на месте.

По данному факту Барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку. Известно, что на месте трагедии повреждена железнодорожная инфраструктура, также один из локомотивов сошел с рельс, но без опрокидывания. Позднее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги отчитались, что было восстановлено девять опор контактной сети, полкилометра контактной подвески, переездное оборудование, а также подняты на рельсы два поврежденных электровоза. Движение поездов на данном участке было задержано, пути оперативно расчистили.

В этот же день недалеко от места трагедии произошла еще одна авария. Как рассказали «Комсомолке» в Госавтоинспекции по Алтайскому краю, в 10:55 23 ноября на участке дороги «Знаменка - Хабары - Коротяк – Смирновский» столкнулись два КамАЗа. Подписчик паблика «Инцидент Барнаул» сообщил, что участники ДТП ехали на смену большегрузу, который попал под поезд, но сами попали в аварию. Барнаульцы в комментариях отмечают, что на данный дорожный участок будто порчу навели:

- Мистика какая-то, - пишет Владимир Александрович.

- В итоге минус три КамАЗа, одна жизнь, 30 тонн пшеницы и возмещение ущерба РЖД. Неслабо, - добавил Кирилл Яшин.

- Какой-то злой рок... – считает Анна Иванова.

- Вашу компанию, видимо, прокляли, - говорит Денис Денисов.

- Дороги Хабарского района - это где-то между третьим и четвëртым кругом ада. Хуже только в Немецком национальном, - отметил Евгений Мельников.

К счастью, в этом ДТП пострадали лишь транспортные средства, водители травмы не получили.

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