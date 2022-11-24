В Барнауле в ДТП с пешеходами в 2022 году погибли 15 человек

Автоинспекторы призывают быть внимательными на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

Одним из основных видов ДТП в Барнауле является наезд на пешехода. Риск подобных аварий увеличивается с наступлением зимнего периода – когда сокращается продолжительность светового дня и значительно ухудшается видимость.

По данным автоинспекции, за 10 месяцев 2022 года в Барнауле зарегистрировали 585 ДТП, в которых погибли 25 человек. Аварий с пешеходами произошло 270: из них 155 на переходах. При этом погибли 15 человек.

- Основная ошибка автомобилистов — неумение вовремя заметить пешехода и оценить видимость и обзор. Необходимо заранее снизить скорость или остановиться. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым – они зачастую неверно оценивают ситуацию и не могут быстро отреагировать, - говорят в ГИБДД.

В зимний период Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметными в свете фар. Это могут быть пленки, наклейки, значки, подвески, браслеты, брелоки, светоотражающие ленты и другое.