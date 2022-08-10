Новое здание для барнаульской поликлиники №9 будут строить в 2024 году

Терапевтических участков станет больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Для барнаульской поликлиники №9 построят новое здание. Строительство планируют начать в 2024 году, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день поликлиника №9 располагается в шести помещениях. При этом большинство из них находятся на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Медорганизация рассчитана на 1200 посещений в смену. Однако фактически это число доходит до 2300.

– Мы отмечаем регулярный прирост количества прикрепленного населения, так как наша территория активно застраивается. Сегодня насчитывается уже 80 тысяч пациентов, и это не предел, отмечает главврач поликлиники №9 Инна Анисимова

С появлением нового здания терапевтических участков станет больше . Также в поликлинике обещают расширить женскую консультацию, создать мощное рентгенологическое отделение и диагностическую службу.

Под строительство уже выделен земельный участок на улице Попова, 128. Предполагаемый объем финансирования составит 1 млрд 300 млн рублей.