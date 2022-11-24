«Смена лидера». Почему два года в Алтайском крае не было гриппа и возможно ли теперь комбо опасных вирусов

В России с начала октября были обнаружены вирусы гриппа В, H3N2, а также H1N1 Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии ковида в Алтайском крае практически не было случаев заболевания гриппом. Однако в этом году медики ожидают его возращения. С чем это связано и возможно ли комбо вирусов, рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Борьба за рецепторы

– COVID-19 очень сильно изменил состав инфекционных агентов, если говорить о возбудителях ОРВИ. Были опасения по поводу того, как вместе смогут ужиться COVID-19 и грипп, как это отразится на человеке. Но природа распорядилась отчасти мудро, и предыдущие два года вирус гриппа был вытеснен из популяции людей. Сейчас мы видим, что ковид сдает свои позиции. Однако свято место пусто не бывает, – рассказывает Валерий Шевченко.

Действительно, в предыдущие два года в Алтайском крае, как и по всей России, регистрировались лишь единичные случаи гриппа. Что именно повлияло на такой расклад - борьба вирусов за «жертву» или же изоляция людей, медики не берутся однозначно утверждать.

– Скорее всего, и то и другое. Однако пока был активен ковид, грипп никуда не ушел. Ученые считают, что он и в природе может сохраняться длительное время, независимо от человека. Более того, в подобных условиях формируются новые подварианты вируса гриппа, которые потенциально опасны для человечества. Просто произошла временная смена лидера, - говорит инфекционист.

По данным Роспотребнадзора, в России с начала октября были обнаружены вирусы гриппа В, H3N2, а также H1N1 – так называемый «свиной» грипп. В Алтайском крае случаев заболевания в этом сезоне пока не было выявлено.

Микст-инфекция

На вопрос, может ли человек заболеть одновременно и гриппом, и ковидом, Валерий Шевченко ответил:

– Потенциально да, все может быть. Как вирусы будут взаимодействовать дальше, мы не можем с вами сказать точно, - сказал врач. – Однако если бы было какое-то значимое сочетание, ученые и практики уже бы это отметили. Но за предыдущие два года этого не произошло.

По мнению Шевченко, микст-инфекции (заболевание, вызванное двумя и более видами вирусов или бактерий) при ОРВИ встречаются, но в практике обычно превалирует какой-то один подвариант вируса. Хотя атаковать организм одновременно могут грипп и парагрипп или риновирус и грипп. При этом не всегда даже в лаборатории удается точно установить возбудителя, так как царство вирусов крайне многообразно.

Для профилактики заболевания врач советует сделать прививку от гриппа, а также избегать большого скопления людей.

– В целом, прогноз относительно тревожный, но повода для паники абсолютно нет. Что такое грипп, известно всем. Более того, понимание, что такое грипп H1N1, должно мобилизовать нас. Способы специфической профилактики есть, медикаментозных препаратов против гриппа достаточно, поэтому нужно просто внимательнее относиться к своему здоровью и выполнять все рекомендации, - резюмировал врач.

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