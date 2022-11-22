При высокой температуре рекомендуется вызвать врача на дом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ. При этом медики не исключают, что вскоре в регион может прийти и грипп. Как защититься от болезни и что делать, если уже простудился, рассказала на пресс-конференции главврач барнаульской поликлиники №1 Елена Азарова.

Больше витаминов

По словам медика, самый надежный метод профилактики против гриппа – это вакцинация. В регионе еще продолжается прививочная кампания. Жителям края доступны две вакцины – «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Ставить прививки от гриппа рекомендуют с 6-месячного возраста, также это разрешено и беременным на сроке от 22 недель. На сегодняшний день одновременно можно сделать сразу два укола – от гриппа и ковида.

А вот от других вирусов, вызывающих простудные заболевания, специфической профилактики нет. Здесь помогут только классические меры предосторожности.

– Люди, заботящиеся о своем здоровье, должны заботиться о том, чтобы употреблять больше витаминов, избегать мест массового пребывания людей, либо надевать маски. Если в семье появляется человек с признаками простуды, то лучше этого человека изолировать в отдельной комнате, особенно от него нужно убрать маленьких детей и родственников старшей возрастной группы, - говорит Елена Азарова.

Также врач советует регулярно проветривать комнату, а при первых признаках простуды и, особенно при температуре выше 38 градусов, вызвать врача на дом. Если температура поднимается до 39 и выше, не сбивается, появляется одышка, боль в груди и кровь в мокроте, нужно вызвать скорую помощь.

– ОРЗ и грипп тяжело протекают у детей и пациентов старшей возрастной группы, имеющих несколько заболеваний. Это и болезни системы кровообращения, сахарный диабет, а также в особой группе беременные женщины

Отличие простуды от гриппа

Говоря о симптомах ОРЗ, врач отметила, что вирусов много и все они вызывают разную клинику.

– Но в целом это подъем температуры от субфебрильных до фебрильных цифр – от 37 до 39, головные боли, чувство ломоты во всем теле, насморк, возможно диарея и нарушение обоняния в разных степенях проявления – извращение вкусов и запахов, это тоже имеет место быть, - отметила главрач поликлиники.

При гриппе, как правило, насморка и боли в горле нет. Заболевший резко начинает чувствовать себя плохо, у него почти сразу поднимается высокая температура, болят мышцы и суставы.

В любом случае, при первых симптомах медик рекомендует не заниматься самолечением.

– А особенно ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать антибиотики. Потому что 2020-21 год показали огромное развитие антибиотикорезистентности. Это опасно тем, что в итоге организм человека становится невосприимчивым к препаратам, – отметила Азарова.

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