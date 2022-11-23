Почти квартирка Джо: В Барнауле 83-летняя старушка делит свою лачугу с полчищем тараканов

Бабушку уже навестили сотрудники комплексного центра соцобслуживания. Скриншот публикации в группе «Инцидент Барнаул»

В Барнауле 83-летняя пенсионерка живет в захламленной избушке, которую она, можно сказать, делит с полчищем тараканов. Об этом рассказала местная жительница Елизавета Суховеева в городском паблике.

Одинокую пожилую женщину она заметила на улице. Было уже поздно и холодно, поэтому Елизавета проводила пенсионерку домой. Оказалось, что бабушка живет в частном доме на улице 42-й Краснознамённой Бригады.

- Сначала я увидела отстроенный хороший дом, во дворе стояла машина, но бабушка вела меня дальше. И вот мы, наконец, подошли к ее дому, если его можно так назвать, - рассказывает девушка в группе «Инцидент Барнаул».

Кадры действительно не для слабонервных - в доме ужасная антисанитария. По стенам ползает полчище тараканов, повсюду разбросан мусор. Нет бытовой техники, нормальной мебели. Зато у пенсионерки есть домашние животные - несколько кошек.

- Бабушка просто погибает в ужасных условиях! Соседи, как я понимаю, относятся с безразличием, может, чем-то помогают, но помощи я никакой не заметила за все три дня, которые навещала бабушку и узнавала информацию, - говорит горожанка.

По словам Елизаветы, пенсионерка очень добрая и спокойная. Отметим, что сразу после появившихся в интернете сообщений об ужасных условиях, в которых живет женщина, к ней домой приехали сотрудники комплексного центра соцобслуживания. Они передали ей бесплатный набор продуктов. Как пояснили в министерстве социальной защиты региона, бабушке окажут необходимую помощь. От соцобслуживания и помощи волонтеров в уборке женщина категорически отказалась, причем в агрессивной форме. Отметим, что за бабушкой продолжат присматривать органы опеки и попечительства.

- Специалисты направили ходатайство в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу им. Эрдмана об обследовании пенсионерки по решению вопроса об оказании психиатрической помощи и признании ее недееспособной, что позволит направить женщину в дом-интернат, - уточняют в министерстве.

Также выяснилось, что по соседству с бабушкой живут ее родственники. Они якобы и присматривают за пенсионеркой. Еще в Барнауле у женщины есть родной внук, который ее иногда навещает и привозит продукты.

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