Пролежал пять дней между унитазом и стеной: в Барнауле инвалиды живут в квартире полной мух и мусора

Пенсионеры Виктор и Валентина Басистых оказались брошены на произвол судьбы. Фото: телеканал "Толк"

Пенсионеры Виктор и Валентина Басистых оказались брошены на произвол судьбы – сами за собой они ухаживать не могут, а из поля зрения органов соцзащиты почему-то выпали. Сейчас им помогают соседи – иногда покупают продукты, сообщает телеканал «Толк».

- Недавно произошла совершенно ужасная история. На днях мужчина зашел в туалет, упал между унитазом и стеной, и так провалялся пять дней, - сообщает издание.

Обнаружила его соседка, которая зашла спросить, не надо ли чего-то купить. Все это время супруга находилась дома, но в силу своего состояния ей даже не пришло в голову позвать на помощь.

В квартире стоит смрад, повсюду кишат мухи. Насекомые садятся на воспаленные язвы пожилых людей, но те их даже не смахивают.

- Зато у нас нет тараканов, - блаженно говорит хозяйка.

Жизнь их соседей тоже давно превратилась в ад – вонь и насекомые добрались и до них. По словам жителей дома, семья никогда не отличалась страстью к чистоте. Но сейчас жители подъезда уже молят о помощи.

- Виктор курит дома, и теперь у нас угроза – как бы он не устроил пожар тут. У него бывают какие-то приступы. Вот он упадет и ничего не помнит. А она этого как будто не видит, – рассказывают жильцы дома

Однажды сюда приходили волонтеры, но спустя 20 минут выбежали из зловонной квартиры. По словам соседей, ситуация ухудшилась после того, как примерно год назад единственного сына пожилой семьи отправили на принудительное лечение. Cейчас 40-летний мужчина признан недееспособным и проживает в социальном учреждении.

После сюжета телеканала пенсионерами наконец-то заинтересовались чиновники, к делу подключилось министерство, сейчас они выясняют, почему пожилые люди оказались в таком состоянии и хочется верить, что они наконец-то получат должный уход.

- В настоящее время семью разместили в больнице №8 – в данный момент Виктор Степанович и Валентина Андреевна проходят обследование. Пожилые люди нуждаются в оказании в медицинской помощи. Вскоре, если они согласятся, им будет предложено проживание в социальных учреждениях. В квартиру вызвали клининговую компанию, проводится полная уборка помещения, - рассказали в Минсоцзащите.

Кстати, в крае с 2020 года действует социальная акция «Соседская помощь». Она направлена на то, чтобы неравнодушные жители сообщали в Контакт-центр министерства социальной защиты Алтайского края об одиноких и тяжелобольных пожилых людях, ветеранах, которым нужна помощь, о неблагополучных семьях с детьми, инвалидах и всех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

- Специалисты принимают все сигналы. По каждому из них незамедлительно мобильная бригада выезжает и проводит проверку. Всего в 2021 – январе 2022 года поступило более 100 таких сигналов. В каждом случае была оказана помощь, - рассказали в ведомстве.

Если вы заметили, что ваши соседи нуждаются в социальной или медицинской помощи - сообщайте в контакт-центр Минсоцзащиты по телефону (3852) 27-36-01.

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