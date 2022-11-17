Концерт группы состоялся в ледовом дворце «Титов Арена». Скриншот видео со страницы Сергей Жуков & Руки Вверх!

Накануне в Барнауле прошел очередной ностальгический концерт, на котором можно было услышать главные хиты начала нулевых. «Комсомолка» узнала о том, что произошло после концерта «Руки вверх» в Барнауле 16 ноября 2022 года.

Поклонники творчества Сергея Жукова в большинстве своем в очередной раз остались в полном восторге от выступления популярного артиста. В социальных сетях они оставили огромное количество комментариев за спетые песни и созданную атмосферу с капелькой ностальгии по школьным и студенческим временам. Многие говорят, что годы идут, а Жуков все такой же, а стихи его, возможно и не столь глубокомысленные, но все же заставляют где-то погрустить, где-то повеселиться.

В наше время на концерты «Руки вверх» уже ходят целыми семьями: преданные поклонники приводят на выступление любимого артиста своих детей. Но как раз именно взрослые порой ведут себя как подростки и радуются мелочам. Вот и в этот раз на танцпол скинули с потолка сотни красных шаров с логотипом группы, а после фанаты забрали их с собой и гуляли по городу, размахивая и горланя песни, как на демонстрации.

Впрочем, нашлись и недовольные: ожидали чего-то нового, но осталась большая недосказанность и ощущение зря потраченного времени и денег:

- Не понравилось. Очень много разговоров было впустую и так мало спето песен, - пишет поклонница.

- Концерт мне не понравился. Были пять лет назад: одно и то же. У него много новых классных песен, пропел старье и убежал!!! – негодует другая.

- Не все идеально было, мало, звук слабый, тихий. Разговаривал много. Столько можно было спеть, - подключается ее одна почитательница творчества Сергея Жукова.

А еще из-за огромного количества пришедших на выступление, после завершения концерта произошла давка. Судя по словам тех, кто был в «Титов Арене», скорее всего с одной стороны зала, потому что не все в ней оказались, но многие остались недовольны.

- Выходить с концерта было непросто… Полный танцпол и полные трибуны! И, конечно, нашлись «самые умные», кто пытался пролезть быстрее вперед, создавая тем самым давку. Не надо так! Все в одних условиях! Проявляйте хоть каплю терпения и уважения! – пишут пользователи соцсетей.

- Мало того, на выходе не задавили, да еще и в гардеробе вещи не могли найти, сами гости перелазили через стол и искали свои вещи, тем самым мешая волонтерам. А когда вещи отдали, нужно было пройти другой квест – отойти от гардероба. Меня буквально тащили за руку с краю стоящие люди. Я была с ребенком, она испытала сильнейший стресс. Организации ноль, люди дикари, полный треш. Плюс только один – концерт огонь. Серега супер, - добавляет другая зрительница.

- Это были еще цветочки. Что творилось дальше – полная жесть. Администрация дворца спорта не справилась с организацией концерта. В гардеробе полный бардак, а в конце охрана нас выгоняла не давая вызвать такси!!!, - пишет еще одна поклонница группы.

Кстати, перед концертом Сергей Жуков нашел время чтобы встретиться с одним особенным поклонником – мальчиком Колей. Дело в том, что в прошлом году музыкант в рамках собственной новогодней акции «СантаЖуков» выбрал барнаульца чтобы оказать ему благотворительную помощь: подросток хотел новые слуховые аппараты, которые позволили бы ему учиться вместе со всеми и ничем не отличаться от сверстников.

В итоге заветное желание Коли все же было исполнено! И почти год он жил в ожидании встречи со своим кумиром, чтобы просто сказать ему «спасибо!». И вот их очное знакомство состоялось благодаря проекту «Михутка».

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