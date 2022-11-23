Алтайский гастроэнтеролог назвала главные причины неприятного запаха изо рта

Важно вовремя посещать стоматолога Фото: Олег УКЛАДОВ

Неприятный запах изо рта называется галитозом. Он может быть вызван различными причинами. Подробнее об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Диагностического центра Алтайского края Вера Оголь.

В большинстве случаев неприятный запах изо рта появляется по утрам. Причина в том, что на ночь там скапливаются бактерии и продукты их жизнедеятельности, которые и вызывают зловоние.

– Такой галитоз является физиологическим и легко устраняется простой чисткой зубов, – объясняет Вера Оголь.

Также часто изо рта неприятно пахнет после поедания некоторых продуктов, например, чеснока, лука, капусты. При этом, если зловоние не получилось устранить после чистки зубов и других гигиенических процедур, вероятнее всего, оно имеет патологическую природу.

К патологическому галитозу могут приводить различные заболевания ротовой полости. Среди них кариес, гингивит и пародонтит. Кроме того, могут повлиять лор-заболевания (ангина, насморк, синусит) или простая сухость во рту.

Еще одной причиной неприятного запаха могут быть заболевания внутренних органов. Речь идет про почечную или печеночную недостаточность, проблемы с легкими и желудочные заболевания (гастрит, язва желудка).

– В таких случаях, важно обратиться к терапевту, который по медпоказаниям направит пациента на обследование для выявления причин и назначит консультацию профильного врача, – советует медик.

Не стоит забывать, что одна из распространенных причин запаха изо рта –курение. Зловоние вызывают вещества, которые содержаться в табачном дыме, они и оседают в ротовой полости. Единственный способ ликвидировать неприятный запах в подобной ситуации – перестать курить.

– Тщательное соблюдение правил гигиены ротовой полости, посещение стоматолога не реже одного раза в год поможет бороться с неприятным запахом, – резюмировала эксперт.

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